¿Yahir estrenará su cuenta en OnlyFans?

Al cantante y actor Yahir no le intimida que sus fans, hombres o mujeres, le hagan comentarios picantes por su físico, sin embargo, no entraría a la tendencia de abrir su cuenta en OnlyFans.

En declaraciones para un programa televisivo, externó que no considera que sea malo compartir fotos íntimas con sus seguidores, pero prefiere concentrarse en la música y la actuación.

"No es para tanto. No, no, no. Yo quiero trabajar, quiero hacer teatro. No quiero decir que no es trabajo el OnlyFans, debe de tener su chamba, pero no. Quiero hacer esto, quiero hacer música, quiero proyectarme y hacer series. Buscarle por todos lados, todo lo que me gusta y lo que me apasiona".

Yahir añadió que lleva diez años de intenso entrenamiento, ya que le gusta proyectar una imagen saludable. "Es mi terapia día a día, nada más. Cuando te cuidas y haces ejercicio proyectas otra onda".

