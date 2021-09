Fuera Maduro, fuera Díaz-Canel; no al comunismo: Eduardo Verástegui

El actor Eduardo Verástegui nuevamente ha causado polémica pero no porque esté comentando su postura en contra del aborto, o relacionando la despenalización de este con los temblores recientes, sino por sus publicaciones en Twitter en contra de la presencia de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela y Miguel Díaz-Canel, mandatario de Cuba, en nuestro país.

"No al comunismo en México, no al comunismo en el mundo. El comunismo es la muerte. Fuera Maduro, fuera Díaz-Canel y fuera de nuestro país todos los comunistas que se quieren apoderar de nuestra Nación, nosotros el pueblo mexicano, jamás lo vamos a permitir", escribió Eduardo en su cuenta. Hasta ahora la publicación suma más de mil reacciones, pero no todas a su favor, pues hay quien comenta: "Lo dice alguien que ni vive en México, que partió plaza en el avión más lujoso del (mundo), y que fue aliado del peor presidente en la vida democrática de (Estados Unidos). Muy narcisista y acostumbrado a lo bueno, difícil que alguien te crea capaz de estar cuerdo".

"No al comunismo en México" Maduro no eres bienvenido", escribió posteriormente el actor. Aunque rechazó totalmente la participación de ambos mandatarios, Verástegui aplaudió otras asistencias.

"Somos la gran mayoría y se los haremos saber. Bien por la valiente y congruente participación en Celac, de los Presidentes de Paraguay y de Uruguay Marito Abdo, Luis Lacalle. #Juntossomosmásfuertes México es su casa".