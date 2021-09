Familiares acusan a Fiscalía de Coahuila de encubrir a presunto responsable de muerte de joven en anexo en Madero

Familiares de Jesús Pacheco Hernández, quien murió a causa de la golpiza que le propinaron en un anexo en Francisco I. Madero, acusaron a la Fiscalía del Estado de encubrir a uno de los propietarios del centro de rehabilitación y para denunciar la presunta irregularidad este domingo realizaron una marcha pacífica.

La viuda Monserrat Hernández, manifestó que de acuerdo a lo que en su momento se les informó, hay un cuarto implicado en el homicidio de su esposo, de nombre Elee N. N. quien es hijo de las personas que instalaron el centro, ya que, de acuerdo a las primeras versiones, luego de Jesús trató de escaparse, alrededor del mediodía fue el primero que lo golpeó, incluso lo condujo al baño para someterlo.

Luego transcurrió determinado tiempo lo llevaron a la sala de juntas y nuevamente lo a golpearon, pero en la agresión participaron las tres personas que se encuentran detenidas, y según se les informó el “correctivo” se hizo en un lapso de las 12 del mediodía a las 3 de la tarde.

Explicó que, pese a que Elee N.N es señalado de participar en la golpiza, en la Fiscalía del Estado se le asegura que no ha sido localizado y que probablemente no se encuentra en la ciudad, sin embargo la familia del presunto, le envía mensajes diciéndole que en ningún momento ha sido citado ni para declarar y que él se encuentra en su casa.

“La hermana me manda mensajes donde me dice que para qué hago tanto escándalo, que ni siquiera lo han citado a declarar y me dice que él se encuentra en su casa, ahí lo pueden buscar”

Ante esa situación Monserrat dice que sospechan que, en la Fiscalía lo están encubriendo, pues como ya se sabe la persona que se ostenta como uno de los propietario del anexo, que como ese lugar instaló otros y funcionan de forma irregular es funcionario municipal y “alguien lo está ayudando, moviendo influencias” para evadir a la justicia.

“Según lo que nos dijeron ellos se dan cuenta que no reacciona y lo llevan al cuarto porque todavía lo estaba cambiando y acostando, pero todavía estaba con vida y le ponían alcohol en la nariz para reanimarlo y tardan en hablarle a la ambulancia y todavía se tardan en abrirles a los socorristas y cuando le checan la presión arterial ya estaba muy débil y para cuando llegan al hospital ya había fallecido”.

La joven manifestó que se les dijo en el hospital que había muerto por broncoaspiración, pero no les permiten verlo, sin embargo en el resultado de la necropsia se confirmó que ni siquiera tenía residuos de alimentos y que la causa de muerte fue por la golpes que presentaba.