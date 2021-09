Coparmex pide ajustar paquete económico para que sea 'realista y acorde a necesidades de México'

La Coparmex realizó un análisis sobre el Paquete Económico para 2022 y generó una serie de propuestas de mejora para que se cumpla el objetivo de hacer que el país crezca y la calidad de vida de las familias mejore.

Entre los principales hallazgos, señala que hay una expansión del gasto público, pues se prevé un gasto total neto para 2022 de 7 billones 88 mil 250 millones de pesos, que es 8.6% superior en términos reales al aprobado en 2021. Para alcanzar ese nivel de gasto, es lógico que se incremente la recaudación de impuestos. Así es como los Ingresos Tributarios crecerán 7.7% (real) equivalentes a 3.9 billones de pesos, que representan el 63% de los ingresos del gobierno que tendrán un total de 6.2 billones de pesos.

Indica que, dado que el gasto será mayor que los ingresos, lo que se advierte es un déficit de 875 mil millones de pesos, equivalente al 3.1% del PIB. Es un hueco que se cubrirá con deuda o con posibles ajustes al gasto y parece razonable en el contexto actual.

Entre los principales riesgos, refiere que hay un optimismo carente de soporte, pues mientras la OCDE, el Banco Mundial, el Banco de México e incluso la banca privada estiman un crecimiento promedio del PIB para 2022 cercano al 3%, el gobierno mediante la Secretaría de Hacienda estima de forma optimista que el país crecerá 4.1%. De la misma forma, mientras la producción petrolera ha caído consistentemente, pasando de producir en promedio, 1.81 millones de barriles diarios en 2018 a 1.68 millones de barriles en lo que va del 2021, la Secretaría de Hacienda prevé una producción promedio para 2022 de 1.83 millones de barriles diarios.

Además, hay prioridades de gasto alejadas de las prioridades sociales. La reactivación económica como prioridad, no se tradujo en mayor apoyo a la Secretaría de Economía Esta dependencia que debería apoyar con fuerza a las micro y pequeñas empresas, enfrentará un recorte del 48%, eliminándose dos programas relevantes: Microcréditos para el Bienestar y el de Apoyo Financiero a Microempresas. Uno de los sectores más golpeados es el turismo y no es prioridad en el presupuesto. De hecho, el 95% del presupuesto de la Secretaría de Turismo se destinará al Tren Maya (63 mil millones de pesos), lo que implica un aumento del 68% con respecto a 2021. Por su parte, el presupuesto para Promoción y Fomento Turístico recibe un aumento de sólo 1%.

En su planteamiento, Coparmex celebra que no haya nuevos impuestos ni que se incrementen sustancialmente los existentes, sin embargo, eso no es suficiente. Indica que se requieren instituciones, incentivos y apoyos tangibles para promover la reactivación. Ve necesarias políticas como las que promovía el extinto Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), fondos y programas para que más micro y pequeñas empresas surjan, se consoliden y prosperen generando empleos. Son muy relevantes porque las Mipymes representan más del 95% de las empresas del país.

Pide contraer deuda equivalente al 3.1% del PIB, que permita contar con recursos que son necesarios sin afectar las finanzas públicas. Esos recursos para que sean útiles deben ser destinados no a gasto corriente sino a inversión productiva.

Las estimaciones de ingresos deben ser realistas para que en el corto plazo no tengan que suspenderse proyectos o contraer más deuda. La inversión pública y el presupuesto deben diversificarse. Los programas sociales son hoy más necesarios que nunca, pero se deben corregir sus deficiencias. Deben focalizarse y estar anclados a incentivos para la superación de las personas. En muchos casos deben mejorarse las reglas de operación y la transparencia.

La Coparmex consideró que el Paquete Económico 2022 parte de premisas adecuadas: Expansión del gasto, más inversión, énfasis en salud, no alza en impuestos. No obstante, debe ajustarse para ser realista, debe atender necesidades sociales y no sólo decisiones gubernamentales, debe aprovechar experiencias exitosas del pasado y mejorarlas como es la desaparición de fideicomisos o fondos tan necesarios como el Fonden o los programas para apoyos a quienes quieran abrir un negocio.