¿Por qué el asma empeora en la noches?

La tos, el dolor de muelas, los gases en los bebés, un dolor de oído, todos estos síntomas tienen algo en común: por las noches suelen sentirse con mayor intensidad. La revista The Proceedings of the National Academy of Sciences publicó un nuevo estudio en el que los investigadores encontraron una novedad, y es que el ritmo circadiano, es decir, los cambios fisiológicos del cuerpo por la noche, contribuyen al empeoramiento del asma.

Esto provoca que el uso de inhaladores broncodilatadores sea cuatro veces más frecuente en quienes padecen este mal durante la noche, que durante el día. La importancia de este descubrimiento radica en los cambios que podrían darse para mejorar los tratamientos actuales en contra del asma. Para la realización del estudio los investigadores utilizaron a 17 participantes con asma que no tomaban medicamentos con esteroides, pero que usaban inhaladores cada vez que sentían que los síntomas del asma empeoraban. Este grupo fue dividido en dos protocolos de laboratorio, en donde se evaluó continuamente la función pulmonar, los síntomas del asma y el uso de broncodilatadores. PROTOCOLO DE “RUTINA CONSTANTE” Los participantes pasaron 38 horas continuamente despiertos, en una postura constante y en condiciones de luz tenue, con refrigerios idénticos cada dos horas. PROTOCOLO DE “DESINCRONIZACIÓN FORZADA” Los participantes fueron colocados en un ciclo recurrente de sueño / vigilia de 28 horas durante una semana en condiciones de luz tenue, con todos los comportamientos programados de manera uniforme a lo largo del ciclo. Esta fue la clave para separar la influencia del sistema circadiano de la del sueño y otros factores conductuales y ambientales. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste