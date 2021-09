Siglo Gourmet - A la carta con Nuño

Para esta columna del "Tour de la carne", buen lector y lectora, vine a Puerto Montt, un restaurant de parrilla Argentina que se encuentra sobre la Cobián, en la ciudad de Torreón. Antes de comenzar, debo decirle varias cosas; primero, me sentí feliz como cuando uno va a comer a la casa de la abuelita un domingo por la tarde; segundo, si come aquí va a dar el botonazo, ya que sus platos son abundantes, así que mejor venga preparado; tercero, probar lo que me sirvieron fue un respiro después de algunas experiencias desafortunadas en otros restaurantes en las últimas semanas. Uno se siente tan bien, como cuando terminas de pagar la última mensualidad en la tarjeta de crédito. Y le voy a explicar por qué. Entonces ¡corre y se va!

Comienzo por lo menos agradable. Es un lugar oscuro. Me sentí como en el cuarto de un adolescente darketo, pero eso se compensa con lo cómodo que es su mobiliario y la buena atención de los meseros. Aunque se tardaron en servir los platos, los olores de la cocina me pusieron de buen ánimo. Fíjese lo que me trajeron para recibirme: fueron unos encurtidos de cebolla y rajas de chile jalapeño que estaban en ese punto crunch en el que se saborea rico el vinagre y las especias. Pero la salsa verde es una joyita. Cuando la probé, saboreé chile jalapeño, pimienta y aceite de oliva. Por un momento pensé que traía poblano, pero uno de los meseros me corrigió cuando le pregunté. La otra fue un chimichurri algo ácido, así que lo dejé de lado. Y la canasta de pan, bueno, eran 3 mini chapatas crujientes y esponjosas. Me hice un lonche de verduras con salsa, como cuando uno come pan francés con rajas de lata. La verdad, fue una entrada sabrosa que me preparó para la comilona que vendría.

El primer plato fue un fetuccini a la carbonara. La traen en un plato con el que fácil dos personas se alimentan. La pasta era gruesa, de buen calibre y la salsa estaba bien cremada. Lograba distinguir el queso, un sabor ligero a cítrico y al mismo tiempo lo salado y ahumado del tocino. ¿Sabe cuánto costó? 120 pesos y créame, si yo preparara ese plato, lo daría más caro, así de rico está. Después me trajeron una morcilla a la parrilla (70 pesos). El sabor de esta preparación es para estómagos curtidos, ya que es sangre con especias y embutida, como salchicha. Su sabor fue mineral y dulce al mismo tiempo, además con un tostado que es difícil lograr. Le confieso que me sorprendió ver esta preparación en la carta y se la recomiendo si de repente anda muy ganoso por experimentar sabores únicos.

El tercer platillo fue el bife de chorizo nacional. Por los 370 pesos que cuesta, esperaba algo regular. Pero superaron mis expectativas. Lo que trae es un corte de 350 gramos sobre una plancha de acero. Como lo pedí en término medio, estaba tan suave que casi se cortaba con los dedos. Y con ese pequeño toque de sal y dorado en la carne, al probarla me di cuenta que las y los chefs no son improvisados en la parrilla y seleccionan ingredientes de calidad. Pero espérese, la cosa no para ahí. Al corte lo acompañan con un plato de ensalada. Ya sabe, la clásica lechuga orejona con tomate, cebolla morada y zanahoria rallada (también hay una opción con papas, pero mis triglicéridos se manifestaron y si las ordenaba me iba a sentir culpable). Lo especial es la vinagreta porque se siente el aceite, el vinagre balsámico y un toque de pimienta blanca que la hacen deliciosa.

Para este punto me sentía lleno, pero aún faltaban 2 platillos y llegaron casi al mismo tiempo. El primero fue una milanesa de pollo Napolitana a la que en la carta deberían de bautizarla como milanesa monstruo. Lo que hacen es empanizar un gran trozo de pechuga y ponerle encima una gran rodaja de jamón y bastante queso gratinado. La sirven en una salsa de tomate en la que sientes el sabor característico del vino, un toquesín de picante y la albahaca. Su sabor es profundo y fuerte. Además, al lado de esta milanesa monstruo, ponen una cantidad también abundante de papas fritas en rodajas más gruesas de lo normal. Voy a hablar con la verdad, no me la pude acabar y los 190 pesos que cuesta son toda una sorpresa.

El último plato fue la pizza 4 estaciones y cuesta 200 pesitos. Generalmente en restaurantes de este tipo, estas preparaciones son ricas pero cuidan mucho la cantidad de los ingredientes. En este caso no. Lo que traen es una pizza de aproximadamente 35 centímetros de diámetro (no la medí, solo fue un cálculo que deja la experiencia de la glotonería) y 8 rebanadas. La masa es esponjosa y sientes ese sabor único de la levadura. Creo que usaron la salsa de la milanesa, por lo que fui feliz. Además, había bastantes pimientos verdes y rojos cortados en tiras, champiñones, dos medias lunas de buen salami en cada rebanada y, lo mejor, una gran cantidad de queso.

Puerto Montt vale todas las flores que le eché. Es un restaurante donde se ve que tiene callo para preparar platillos clásicos y sencillos, que no por eso dejan de ser deliciosos. En este detalle se encuentra lo original de su cocina. Si viene, hágalo en familia y con bastante apetito.

La recomendación de la semana de comida agradable y medio culposa, es para que sacie un antojo de tarde-noche. Descubrí la Nevería Margaritas (así búsquela en facebook), que está entre Flores Magón y paseo Jacarandas Oriente, a una cuadra del Constitución y cerca del club San Isidro. Los concentrados de fruta sí son, no se ven aguados o todos tristes. Yo probé un vaso mediano de 35 pesos con queso crema y fresa tan bueno que hubiera repetido, pero hay que moderarse, no se me vaya a descontrolar el azúcar. Vale la pena que se dé la vuelta porque tienen también papas preparadas, duros con salsa roja, elotes y tostitos preparados.