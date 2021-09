Contradictoria, realización de la Feria en San Pedro

El representante de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en San Pedro, Abelardo Fernández Cavazos, consideró contradictorio la realización de la feria y los bailes masivos mientras se mantenga la alerta sanitaria por el COVID-19 y la determinación la consideró como una medida recaudatoria por parte del Municipio.

Recordó que el año pasado se restringieron todas las actividades económicas por la pandemia que hasta estos días se vive no solo en el municipio, sino en toda la región, pero ahora sí se permiten los eventos con gran asistencia de personas, por lo que reiteró "es muy contradictorio".

"No estamos de acuerdo con eso... no es posible que el año pasado me restringiste con cercos sanitarios en las mismas condiciones que ahorita y van hacer un baile... ya es cuestión recaudatoria para el Municipio".

El presidente de la Canaco cuestionó que el Cabildo autorice esos eventos pese a que siguen registrándose contagios de COVID-19 en San Pedro.

En la visita que hizo a Madero para revisar las instalaciones de la feria, el encargado de Padrones de la Secretaría de Finanzas del estado, Luis Morales Cortés, manifestó que aún y cuando hubo cambios en el semáforo epidemiológico que señala el nivel de riesgo, se aplican estrategias para realizar esos eventos y resaltó que otro cierre de actividades como el del año pasado, podría colapsar la economía de la región, pues los comerciantes o empresarios ya no lo soportarían.

Al igual que otros municipios, en San Pedro se organizan bailes; además, hace unos días la alcaldesa Patricia Grado confirmó la autorización del Subcomité de Salud para la realización la feria de ciudad en octubre.