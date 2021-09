México habita en el corazón de Natalia Jiménez

Aunque no nació en esta nación, Natalia Jiménez se considera más mexicana que el chile o los nopales; tan es así que cuando tiene que alejarse por más de dos semanas se pone mal.

"Cuando cumplí 21 años de edad me vine a vivir a México. También tengo una casa en Miami donde está mi hija, entonces voy y vengo. Créanme que cuando duro dos semanas fuera de aquí empiezo a sufrir mucho", dijo en entrevista con El Siglo de Torreón.

Natalia recién lanzó el disco México de mi corazón volumen 2, motivo que la llevó a charlar vía Zoom con esta casa editora de la placa y de cómo Juan Gabriel la impulsó a que incursionara en el regional mexicano tras dominar el pop tanto de solista como con el grupo La Quinta Estación.

Ataviada con un conjunto verde y evidenciando en todo momento el buen humor que la caracteriza, Jiménez recordó esa primera vez que tomó un vuelo de Madrid, España hacia la imponente Ciudad de México, ya que junto con sus excompañeros de la banda habían sido firmados por Sony Music y en 2001 comenzarían a grabar su disco Primera toma.

"Yo nací en un pueblo llamado Las Rozas, que hoy en día es un ciudadón. Cuando veníamos aterrizando yo veía por la ventana del avión y me decía '¿dónde iremos a aterrizar si veo puras casas?'. Cuando llegamos dije 'wow, es una ciudad enorme'.

"Me acuerdo de que iba a restaurantes y en el menú veía chilaquiles, y en ese entonces yo decía '¿qué es eso?, qué nombre tan raro'. Poco a poco fui conociendo su cultura y costumbres; ahora, cuando vuelvo a España todo se me hace raro allá", mencionó.

Sin duda, el fallecido Juan Gabriel marcó la trayectoria de la artista; es por eso que si la vida le diera la oportunidad de verlo una vez más, "le diría 'gracias', así, sin pensármelo".

Y es que el llamado "Divo de Juárez" fue el que le dio el empujón a la cantante para que incursionara en el regional mexicano.

"Cuando grabamos el dueto de Si quieres (del disco Los Dúo), él me preguntó 'Natalia, ¿por qué no cantas mariachi?, ¿por qué no te dedicas al regional?', a lo que yo le contesté 'es que no sé, yo hago pop y mi público está acostumbrado a eso'. Juanga insistió y me comentó 'lo tienes todo; hazlo', casi me regañó", dijo entre risas y añadió que siempre en sus conciertos le dedica el tema Te lo pido por favor.

En México de mi corazón volumen 2, Natalia realizó un nuevo homenaje a la música con temas como No me vuelvo a enamorar, Me nace del corazón, Si nos dejan y Fue un placer conocerte. En charla, revelo cuál le costó más trabajo grabar.

"Definitivamente La muerte del palomo, que es bien difícil; créanme que es una pesadilla, pero es divina. Ya cuando la dominas queda tan bonita que el sufrimiento da igual. Me nace del corazón también es complicada".

Además de las rolas ya conocidas, Jiménez incluyó cuatro tracks inéditos; uno de ellos es Mi ego, que interpreta junto a Joss Favela y que ha sido la carta de presentación del material. En la plática, elogió la trayectoria del sinaloense.

"Mi ego es una canción maravillosa, es un caramelo. Joss es un adorado, es un artista encantador y tiene un gran talento. Es de los pocos artistas que pueden llenar el escenario él solo. Lo admiro porque además de componer tiene una voz muy suya".

Haciendo alusión al título del single, Natalia negó que en algún momento de su carrera la fama la haya llevado a despegar los pies del suelo.

"No, yo creo que no. Siempre he tenido los pies sobre la tierra y siempre he sido bien normal; si acaso, a mi alrededor la gente a lo mejor sí y por eso a mí de rebote me pasan cosas malas, pero a mí no, siempre he sido normal en general y suelo portarme bien con la gente y ser buena onda y tranquila".

Por último, Natalia dijo que Vicente Fernández cuenta con un gran legado que espera perdure por siempre. Comentó que espera y poco a poco vaya mejorando luego de los problemas de salud que enfrenta.

"Vicente ha sido uno de los intérpretes más carismáticos, queridos y conocidos. Estuve en Colombia por tres meses en La Voz Kids y me sorprendió cómo admiran allá a Vicente, al igual que en México. Gracias a él, mucha gente ha conocido la música de mariachi".

Repertorio

Algunos de los temas del disco son: *Me nace del corazón *La muerte del palomo *Mi ego *No me vuelvo a enamorar *Si nos dejan *Fue un placer conocerte