En varias ocasiones fueron a eventos celebrados en el Teatro Isauro Martínez, pero jamás imaginaron que un día iban a poder concebir sus sueños de cantar en el majestuoso recinto.

Cecilia Rodríguez "La jilguerilla" y Conchita Silva "La voz bravía" se ausentaron por un rato de la Plaza de Armas, su escenario de vida, para interpretar melodías mexicanas en el Isauro Martínez.

La noche del pasado viernes, el colectivo "Cantantes laguneros" que cada sábado actúa en la plaza se trasladó al teatro para efectuar con bombo y platillo el concierto "Noche mexicana", en el que también figuró Salvador Muñoz, artista que ya había tenido la oportunidad de actuar en dicho teatro.

Linda Mayela mostró el talento juvenil de la velada mientras que Paloma Blanco también debutó en el TIM, pero ella no ha sido parte del elenco de la Plaza de Armas ya que ha enfocado su carrera en eventos particulares o restaurantes.

El recinto cultural reunió a una buena cantidad de espectadores, quienes disfrutaron de las voces de los citados artistas. Los acompañó el mariachi local de nombre Garibaldi y un ballet folklórico.

La emoción invadía a Conchita, tan es así que sentía "cosquillitas en la barriga" y es que tras haber cantado una y otra vez en la plaza, el Isauro por primera vez la acogería entre su imponente arquitectura.

"Estoy feliz por esta oportunidad que se me dio. Estoy nerviosa, tengo un choque de emociones. Tengo muchas años cantando, más de 25 casi y no había tenido esta oportunidad, y ahora la tengo. Me hice en la Plaza de Armas, soy del público y me debo a mi público", dijo la llamada "La voz bravía".

Hace unas semanas, El Siglo de Torreón publicó en esta sección un reportaje llamado "Nunca es tarde para cumplir un sueño" en el que distintos artistas como Cecilia Rodríguez contaron cómo fue que la plaza se había vuelto su escaparate; "La jilguerilla" compartió que mucha gente la felicitó por su talento gracias a la citada publicación.

"Y ahora estamos en este bonito teatro. Fíjense nomas, las cosas que da la vida. Bastante personas me congratularon gracias a esa nota y a ese video reportaje", comentó con una sonrisa de oreja a oreja.

Paloma Blanco fue la primera en salir al entarimado en punto de las 19:00 horas. Cantó temas como Cucurrucucú Paloma y El cascabel. Al terminar su actuación externó que se sintió cobijada por el público.

"Es la primera vez que piso este recinto artístico y la verdad es que me encantó, el público se entregó. Ha sido una noche que disfruté bastante", dijo.

Paloma quien además de cantar, se ha desarrollado como abogada y escritora, alentó a los laguneros a que siempre luchen por sus sueños.

"Sigan tomando las precauciones, la pandemia no se ha acabado. Si tienen un sueño, luchen por cumplirlo, échenlo adelante, crean en su potencial y aviéntense al ruedo, que no les importe el qué dirán".

Salvador Muñoz, productor del concierto, expresó que se sentía muy emocionado de cantarle a la audiencia. Reveló que Pedro Infante lo inspiró a volverse intérprete, "y creo que no lo hago tan mal, el público siempre me apoya. Me agrada bastante entonar temas de Pedrito".