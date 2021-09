Feria de Torreón no ha repuntado contagios: coordinador regional del Programa COVID

mario alberto

Hoy, 6:58 am

mario alberto chavez contreras

señor odontologo del bosque ud no es epidemiologo,el tiempo transcurrido aun no es suficiente ,no justifique la apertura de la feria todavia,es del dominio publico que eso de la feria son intere$$$$$$$$$$$$es y moche$$$$$$$$,ojala y que no haya mas casos de covid 19 que lamentar!!!!!!!!!!!!!!!!! yo tampoco soy epidemiologo pero si fui a la nocturna!!!!!!!!!!

