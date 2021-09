Cynthia Rodríguez recuerda cuando 'anunció' homosexualidad de actor sin su permiso

Ya con unas copitas encima, a Cynthia Rodríguez se "le va la lengua" de más, confesó la cantante en un programa de YouTube.

Según la también conductora, ya con unos tragos y en confianza, "sacó del clóset" a uno de sus compañeros actores al asegurar que era gay, indiscreción que hasta la fecha la han hecho arrepentirse de lo sucedido esa noche.

"Ese día, pues como ya se me había subido (el alcohol), estábamos: ‘Si y no se qué. ¡Abrazos!’, y yo: ‘No, a él no’. Y dijeron: ‘¿Por qué no? Y yo: ‘Claro que no porque este es gay, este es gay’. Enfrente de producción, del productor, del director. Y nomás me veía la cara (el actor) y me decía: ¡No! ¡No! Y yo: ‘Ay, sí eres gay, ¡no te hagas!’", relató.

Al otro día del incidente, Cynthia recordó que tuvo una gran cruda moral de la que tuvo que aprender, pero afortunadamente no pasó a mayores.

"Y ya, te vas a tu casa, y al siguiente dije: ¡No! Recordaba su cara así como de que… (asustado). Le llamé, le dije: ‘Perdón, es que me acordé que…’. Me dice: ‘No te preocupes, lo que pasa es que no quería decirlo, no lo tenía como algo abierto, sobre todo con los productores, directores…’".