Simu Liu de Shang-Chi: la pedofilia 'no es diferente a ser gay'; critican al actor tras dichos

Simu Liu ha dado de qué hablar y no solo por su reciente salto a la fama internacional gracias a su papel protagónico en la nueva cinta de Marvel, “Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos”, pues el actor está bajo polémica por hacer comentarios racistas, machistas y homofóbicos.

Y es que salieron a la luz viejas publicaciones suyas en Reddit bajo el nombre de usuario /u/nippedinthebud comentando en un subreddit llamado aznidentity, el cual actualmente es conocido por ser una comunidad de usuarios incels y racistas. El actor borró la cuenta hace un tiempo, pero se encuentra archivada en Reddit y él mismo ha admitido anteriormente que era suya.

Todo se supo porque varios usuarios han compartido capturas de pantalla descontextualizadas de comentarios que hizo en Reddit.

“/u/nippedinthebud parece ser la cuenta de Reddit archivada de Simu Liu. Lo muestra comentando en un subreddit racista e incel entre otras cosas”.

/u/nippedinthebud appears to be Simu Liu's archived Reddit account It shows him commenting in the racist incel subreddit called into question (among other things) pic.twitter.com/SXyoKu2Kaf — Neb | ️‍ (@NebsGoodTakes) September 17, 2021

Como señala el usuario de Twitter @LPCantLose, algunas de estas capturas de pantalla están fuera de contexto y algunas de las cosas que se han dicho no son reales. Sin embargo, hay comentarios machistas, sexistas y racistas que sí son reales.

Los comentarios se muestran con las preguntas que los contextualizan, en el primero, considerado machista, si bien el actor de origen chino admitió que está mal, también mencionó que es algo que él hace.

“¿Qué son algunas cosas ‘cretinas’ que haces o dices normalmente? Yo estoy completamente a favor de la igualdad de género, sin embargo, las chicas no son tan buenas como los chicos en los deportes y cada vez que juego voleibol con una chica en el equipo yo termino frustrado. A veces digo cosas”.

Then there’s this one. This might genuinely be the only comment he’s made that actually kinda sucks. …and that’s because, in context, Simu is calling himself an asshole for you guys. He’s literally saying he’s an asshole for thinking this way. Context, again, helps. pic.twitter.com/JmIR6wT0Ws — Lewis Parker (@LPCantLose) September 17, 2021

La otra cosa que dijo es un comentario en el que comparó a los homosexuales con los pedófilos a raíz de una investigación que hizo sobre la pedofilia para un papel:

“Desde un punto de vista biológico [la pedofilia] no es diferente a ser gay. Es una pequeña mutación en el genoma que define nuestras preferencias sexuales”.

Do I think the comparison between gay people and paedos is great? Nah it’s pretty awfully worded and structured. However, I think Simu’s point about gay conversation therapy and paedophilia conversation therapy was spot on… and he just kinda ran with it. Sprinted with it tbh. pic.twitter.com/djOvxKph1T — Lewis Parker (@LPCantLose) September 17, 2021

En otro post le preguntaron qué era algo que le molestaba que la gente hiciera y lo que respondió fueron aspectos que describen a la visión del imaginario cultural occidental de lo que es un terrorista de Medio Oriente:

“Pensar que está bien ponerse bombas en ellos mismos y entrar a una escuela. Matar madres y tratar de lavarle el cerebro a sus hijos para que peleen como soldados. Pensar que las mujeres no deberían de mostrar sus rostros en público”.

Then there’s this one, in which Simu says he… hates terrorists. I’m not sure what the gotcha was here. In context with the question he’s replying to he just says he hates terrorists. Well fuck you Simu I guess? pic.twitter.com/jApYuD2WzN — Lewis Parker (@LPCantLose) September 17, 2021

Pese a que a primera vista su comentario podría no parecer problemático para algunos, el asunto es que al no usar la palabra terroristas y usar imágenes que se inserten en los discursos islamofóbicos, podría interpretarse como que está generalizando sobre las personas de esa religión y esa parte del mundo. Por ende, se considera racista.

¿Qué respondió Simu Liu ante la controversia?

El actor compartió un hilo de Twitter del 2019 en el que advertía que en el pasado era inmaduro e hizo comentarios inapropiados con los que ya no concuerda y que seguramente la gente iba a encontrar en algún momento, algo en lo que acertó.

“Oh, genial esto está aquí”, escribió para recordar dicha publicación.

Oh cool this is here — Simu Liu (刘思慕) (@SimuLiu) September 17, 2021

“Advertencia: Si tú buscas en el pasado lo suficiente, yo estoy seguro de que vas a encontrar a una versión más inmadura de mí que se dejó llevar por la ira y el odio. Eso no me hace un hipócrita; me hace un ser humano. Las mentalidades evolucionan. Nosotros cambiamos, conforme crecemos. Y yo quiero que todos crezcamos de la manera correcta”.

DISCLAIMER: If you dig back far enough, I'm sure you'll find a more immature version of me who gave in to anger and hate. It doesn't make me a hypocrite; it makes me a human being. Mentalities evolve. We shift and we grow. And I want us all to grow the right way. — Simu Liu (刘思慕) (@SimuLiu) April 16, 2019

Tras su respuesta, internautas se han dividido en opiniones entre los que juzgan a Liu por sus antiguos mensajes y los que lo defienden al decir se puede cambiar de mentalidad con el tiempo.