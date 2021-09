Abuelita de Laura Zapata sufre fracturas en sus piernas; 'no hay dinero que pague el tiempo', dice a Thalía

Laura Zapata habló sobre cómo su abuelita y la de Thalía, Doña Eva Mange, sigue luchando por recuperar su salud.

Y es que reveló que su abuelita se encuentra luchando con otras lesiones, una doble fractura de piernas.

De acuerdo a la actriz, Mange “tiene fracturada las dos piernas, las dos tibias, los dos peronés, un piecito, fisura en una rodilla”, comentó en entrevista para el programa “Ventaneando”.

Sin embargo, Zapata declaró que ella se enteró un poco tarde de la lesión debido a su trabajo y a que los enfermeros le ocultaron la información.

“La primera pareja (de enfermeros) no me dijo nada, hasta que hicieron cambios me dijeron ‘¡señora mire cómo está su abuelita!’ y dije ‘¿qué?’, el pie morado, hinchado.

Estos son los “cuidados” que le han procurado a mi Abuela. Tiene 9 ESCARAS DECÚBITO. No puedo creer que esto esté sucediendo. Situación que me ocultaron durante todo este tiempo. Hoy por fin pude ver todo el daño ocasionado. He tomado cartas en el asunto. Cárcel a responsables. pic.twitter.com/VWu0LGwRCv — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) January 18, 2021

Asimismo contó que ha tenido varios problemas con los enfermeros, por lo cual ha tenido que hacer cambios constantemente. Y es que aseguró que muchos solo trabajan por dinero sin tener “ética”.

“¡Cómo es posible que hacen esta carrera sin tener realmente corazón, conciencia, ética!...¡Solo van por la lana!, ¡es tremendo!, espero que estas enfermeras que tengo ahora realmente me funcionen”, mencionó.

Tras sus dichos, los conductores señalaron lo complicado de manejar esta responsabilidad sola, pues aunque Laura Zapata indicó que Thalía también la apoya, solo lo hace de forma económica.

“Thalía de lejos ha sido generosa, hay una cuestión económica por nuestra abuela, (...) ella paga algunas cosas, está presente”.

Y es que Laura Zapata detalló que aunque agradece a Thalía, estar presente es mucho más desgastante, pues como mencionó, ha tenido problemas con los enfermeros que cuidan a su abuelita.

“Pero no hay dinero que pague el tiempo, el desgaste, el desvelo, el estar a la mano siempre”.