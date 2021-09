Omar Campos extiende su contrato con Santos Laguna

Pese a perder el invicto en la Liga MX y haber sido eliminado en la Leagues Cup, Santos Laguna recibió buenas noticias previo a su duelo de mañana ante la Franja del Puebla en el Corona.

Y es que, por un lado, el juvenil Omar Campos mostró su satisfacción tras extender su contrato hasta el 2025 con los Guerreros, al mismo tiempo que recibían de la Asociación Uruguaya de Futbol la convocatoria del “Huevo” Lozano y “Nando” Gorriarán,

para representar a la Celeste en la Fecha FIFA de octubre.

Con 19 años de edad, el zurdo que ocupa la posición de lateral por derecha habló acerca del cotejo frente a la Franja de este fin de semana en el interior del Territorio Santos Modelo.

“Puebla es un equipo muy difícil, pero nosotros tenemos la mentalidad de ganar y de llevarnos los tres puntos y escalar posiciones en la tabla”, expresó el originario de la Ciudad de México.

El conjunto camotero, los Rayados del Monterrey y los Cañoneros del Mazatlán FC serán los próximos rivales (de manera seguida) de los verdiblancos en el Corona, por lo que los laguneros buscarán aprovechar la situación.

“Tenemos que aprovechar la localía, porque en el estadio Corona pesamos nosotros y será fundamental sumar victorias en los partidos que tendremos”, mecionó.

Cabe recordar que los Guerreros solamente registran un traspié frente a Puebla en los últimos 18 enfrentamientos. Los

números incluyen siete victorias Albiverdes y 10 empates.

La solidez defensiva ha caracterizado a los Guerreros en el presente certamen, solo han recibido 6 goles (dos en la última jornada en Tijuana), instalándose como el tercer mejor equipo en este departamento.

ASPIRA A LO GRANDE

Luego de disputar la final del torneo pasado ante Cruz Azul, Campos aspira a ganar un título con los Guerreros.

“Mi objetivo es quedar campeón con Santos, es algo que siempre he mencionado, y por supuesto seguir teniendo minutos de juego”, confesó Campos cuando se le cuestionó sobre su futuro inmediato con el conjunto albiverde.

Campos, quien ha visto actividad en 6 partidos en el actual Torneo Apertura 2021, expresó su felicidad por haber renovado su contrato con Club Santos Laguna hasta mediados de la década actual.

“La verdad me siento muy contento de haber renovado unos años más con el Club, con el cual me he encariñado mucho; muy feliz de seguir más tiempo en Santos Laguna”.

CONVOCADOS

Por otro lado, los mediocampistas Fernando Gorriarán y Brian Lozano fueron incluidos en la convocatoria preliminar de la Selección Nacional de Uruguay, al mando del estratega Óscar Washington Tabárez, de cara a los partidos de la próxima eliminatoria mundialista sudamericana rumbo al Mundial de Catar 2022.

En el actual torneo Nando ha visto actividad en 7 partidos, en los que ha marcado dos goles, mientras que el “Huevo”, quien dejó atrás una fractura de tibia y peroné, volvió a las canchas en la jornada inaugural del presente torneo.

Lozano hasta el momento, y sin mostrar su mejor futbol en la cancha con los verdiblancos al mando del también charrúa Guillermo Almada, ha disputado cuatro duelos, dos de ellos como titular.

El conjunto celeste comenzará su preparación en territorio uruguayo el próximo lunes 4 de octubre, por lo que unos días antes de esta fecha se dará a conocer la lista definitiva con miras a los encuentros frente a Colombia, Argentina y Brasil.

Ante los cafetaleros, el duelo será el jueves 7 de octubre en el Gran Parque Central de Montevideo, para luego el 10 visitar a la Argentina de Messi en el Estadio Monumental de Buenos Aires, cerrando ante Brasil el 14 en la Arena de Amazonia de Manaos.

6 PARTIDOS

Ha disputado Omar Campos este torneo con Santos; se perdió dos por una lesión.