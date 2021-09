Los mitos alrededor de los “niños genio”

Cuando se dice que un niño cuenta con altas capacidades intelectuales, hablamos de que posee un coeficiente intelectual igual o superior a 130. Esto representa únicamente al 2% de la población mundial.

Con un porcentaje tan reducido, es común que se tenga una imagen muy homogénea del perfil y la personalidad de un niño superdotado: callado, tímido, aburrido en clase y malo en los deportes. Sin embargo, a decir de los expertos, este constructo social no cuenta con ninguna base científica comprobada.

¿Cómo es un niño superdotado?

Pueden ser tranquilos, introvertidos, con muchos intereses diversos que les apasionan durante meses hasta que encuentran otro tema que les interesa más, pero también es posible que sean hiperactivos, necesitan cambiar de actividad frecuentemente para no aburrirse.

Otra posibilidad es que sean niños que muestran una atención extraordinaria cuando algo les interesa, hasta el punto de que se abstraen tanto que no prestan atención a su entorno, hasta el punto de que tienes que tocarles para que se den cuenta de que estás ahí.

Y también pueden ser niños con problemas de atención graves para todo aquello que no les interesa, convirtiéndose en los grandes despistados que no saben cuándo tienen un examen, que olvidan hacer sus tareas, que pierden sus libros o que parecen estar en otro mundo cuando un profesor está explicando algo que no les interesa.

En los adultos con altas capacidades también es posible encontrar características de personalidad especiales como la alta sensibilidad, llegando incluso a la hipersensibilidad. También es usual una gran capacidad de abstracción y la tendencia a ser autosuficientes, a preferir el trabajo en solitario en lugar del trabajo en equipo.

¿Las altas capacidades son hereditarias?

La investigaciones realizadas sobre la inteligencia dejan en evidencia que sin lugar a dudas, la la herencia familiar es una gran contribución, pero también demuestran el impacto que puede tener el ambiente para su adecuado desarrollo.

La capacidad puede ser innata pero si no encuentra el caldo de cultivo idóneo es muy frecuente que no se pueda demostrar y por lo tanto que quede sin descubrir.

En conclusión, niño con altas capacidades intelectuales que recibe la educación que necesita y vive el entorno adecuado para su desarrollo emocional e intelectual puede brillar muy pronto, obtener muy buenos resultados escolares y desarrollar una carrera profesional exitosa.

Mientras que un pequeño con altas capacidades sin identificar y sin la atención que necesita, puede comenzar a desmotivarse muy pronto y abandonar de forma temprana sus estudios.