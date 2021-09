Baile baja afluencia en inmunización

Desairan aplicación de la segunda dosis de la vacuna ontra COVID-19 para personas de 30 a 39 años en Madero, la poca respuesta lo atribuyeron al baile que por la noche se llevaría a cabo en la feria.

Incluso eñ personal de la Secretaria del Bienestar y de Salud, expusieron que probablemente hoy sábado tampoco asistirían las personas y dejaría hasta el domingo, el último día para acudir a la vacunación de refuerzo.

Y es que la sospecha del motivo de que las personas decidieron no acudir se confirmó por los comentarios de algunos asistentes, quienes manifestaron que familiares no acudir para no "perderse el baile estelar" con los los Dos Carnales y el Fantasma, en la feria y no solo por la ingesta de alcohol, si no que podrían presentar alguna molestia al aplicarse el biológico.

Hay que resaltar que para minutos antes de las 14:00 horas se registraba una asistencia de 910 personas, pero también se recibieron a personas de otras edades que no contaban completaron el esuqema de vacunación, ya que se disponia con 1,500 dosis

El personal encargado de la logística de la vacunación dijo que otra situación que también se puede presentar es que debido a la ingesta de alcohol, se podría reducir la efectividad el biológico, ya que la recomendación es que, que se debe cumplir un lapso de al menos 5 días sin consumir bebidas embriagantes.

Por lo anterior algunos manifestaron que al no tener efecto esperado para disminuir la letalidad del virus SARS-CoV-2 , se tomaría como un desperdicio de las dosis, pues es como si no se les aplicara.