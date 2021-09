Dan de baja a más de 20 empleados COVID

Alrededor de 25 trabajadores, entre médicos y enfermeras, que estaban en la primera línea COVID en el Hospital General 450, fueron dados de baja a un mes de haber sido contratados.

De acuerdo con los trabajadores que se manifestaron la mañana de ayer viernes, fueron contratados por la Secretaría de Salud hace un mes para estar en primera línea de atención.

Ayer les informaron que ya no pueden continuar prestando sus servicios porque el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) no aceptó la contratación que hizo la Secretaría de Salud de Durango.

Loa afectados agregaron que además no les quieren pagar el monto acordado y les quieren dar solo la mitad; es decir, una quincena y no el mes laborado.

Fernando Ríos, vocero de la Secretaría de Salud local, explicó que hace poco más de un mes tanto el Insabi como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) autorizaron alrededor de 100 plazas para primera línea COVID, fue cuando empezó la tercera ola de contagios.

El problema recayó en que se hicieron las contrataciones, pero el Insabi a la hora de los pagos no reconoció a 25 trabajadores.

El motivo es porque el Insabi señaló que las 100 plazas autorizadas eran para recontratación; es decir, contratar solo a aquellos que ya habían participado en la primera y segunda ola de contagios del virus.

"Estos 25 trabajadores no se habían contratado anteriormente y fue el Insabi quien dijo que no, solo recontrataciones, por ello no liberó recursos para pagarles el mes laborado", comentó.

Ante ello dijo que la Secretaría de Salud de Durango (SSD) se ha comprometido con los 25 trabajadores entre médicos y enfermeras a pagarles con recursos estatales.

Aunque no se pagará el 100 por ciento del monto acordado porque no se tiene presupuesto para ello, pero tampoco se les pagará solo una quincena, será un monto mayor.

Explicó que la SSD hizo la contratación de personal por la urgencia que había hace un mes y se contrató en su momento a los que llegaron, y entre ellos estaban estos trabajadores que no participaron en la primera y segunda ola, pero que estaban dispuestos a trabajar y en ese momento, eso es lo que se necesitaba, gente dispuesta a trabajar en primera línea COVID.

No se espera que el Insabi se negara a contrataciones nuevas ante la urgencia que había.