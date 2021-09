BM dejará de publicar 'Doing Business'

El Banco Mundial informó que dejarán de publicar el informe Doing Business ante algunas irregularidades detectadas en la medición.

El Banco Mundial comentó que la confianza en las investigaciones es vital ya que es muchas ocasiones estos documentos son responsables de la formulación de la políticas públicas de los países. Además ayudan a tomar decisiones mejor fundamentadas y así medir las mejoras económicas y sociales con mayor precisión. Detalló que estas investigaciones han sido una herramienta valiosa para el sector privado y los círculos académicos, periodistas y otros actores para comprender los problemas globales.

Comentó que a nivel interno se presentaron denuncias el pasado junio de 2020 sobre las irregularidades de los informes de Doing Business de 2018 y 2020, la Administración del Banco Mundial suspendió la elaboración de la edición siguiente e inició una serie de revisiones y auditorías del informe y su metodología. Asimismo, debido a que en los informes internos se planteaban cuestiones éticas (entre ellas, la conducta de exfuncionarios del Directorio, así como de miembros actuales o anteriores del personal del Banco), la Administración remitió las denuncias a los mecanismos internos de rendición de cuentas del Banco.

El Banco Mundial señaló que después de examinar toda la información disponible hasta la fecha sobre Doing Business, incluidas las conclusiones de revisiones anteriores, auditorías y el informe del Banco, 'en nombre del Directorio Ejecutivo, la Administración del Grupo Banco Mundial ha tomado la decisión de dejar de elaborar el informe Doing Business.

Destacaron que la institución mantiene su firme compromiso de promover la función del sector privado en el desarrollo y de brindar apoyo a los Gobiernos para diseñar un entorno normativo que la respalde. En el futuro, formularemos un nuevo enfoque para evaluar el clima para los negocios y la inversión. Agradecemos profundamente los esfuerzos de los numerosos miembros del personal que han trabajado diligentemente a fin de promover la agenda relacionada con el clima para los negocios, y esperamos aprovechar su energía y sus habilidades de nuevas formas.

MODIFICARON LOS DATOS DE CHINA

De acuerdo con la agencia AP los empleados modificaron los datos sobre China para mejorar su clasificación después de ser presionados por la oficina del entonces presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, y de la entonces directora ejecutiva Kristalina Georgieva y uno de sus asesores, concluyó una investigación realizada para el banco por el bufete de abogados WilmerHale, con sede en Washington, D.C.

"No estoy de acuerdo fundamentalmente con los hallazgos e interpretaciones de la Investigación de irregularidades en los datos en lo que se refiere a mi papel en el informe Doing Business del Banco Mundial de 2018", respondió en un comunicado Georgieva, actual directora del Fondo Monetario Internacional.

El Banco Mundial, con sede en Washington, es una de las mayores fuentes de financiación para el desarrollo del mundo. Algunos gobiernos citan el reporte "Doing Business" -que analiza los impuestos, la burocracia, la regulación y otras condiciones comerciales- al tratar de atraer inversiones.

El estudio clasifica a los países en función de factores como qué tan sencillo o gravoso es registrar una empresa, hacer cumplir legalmente un contrato, resolver una quiebra, obtener una conexión eléctrica u recibir permisos de construcción.

Timothy Ash, estratega senior de estrategia soberana de mercados emergentes en el administrador de renta fija BlueBay Asset Management, dijo que "no puede sobrestimar" la importancia del informe Doing Business para los bancos y empresas que intentan evaluar el riesgo en un país en particular.

"Cualquier modelo cuantitativo de riesgo país ha incorporado esto a las calificaciones", afirmó. "El dinero y las inversiones se asignan al dorso de esta serie".

Agregó que, si un analista de un banco o una agencia calificadora hubiera hecho lo que se alega, "apuesto a que serían despedidos y estarían sujetos a una investigación regulatoria".

China es el tercer accionista más grande del Banco Mundial después de Estados Unidos y Japón.

Los cambios realizados por los analistas que prepararon el informe de 2018 elevaron la clasificación de China en siete lugares hasta llevarla al puesto 78, según la investigación. Otros cambios afectaron las clasificaciones de Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí.