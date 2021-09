¿Qué más, pues, puede pedir?

El astro colombiano está pasando por grandes momentos personales y profesionales, sin embargo, no se duerme en sus laureles, ya que asegura en entrevista que seguirá trabajando duro, cobijado por su mayor inspiración, que no es otra sino su hijo Río, que procreó con su pareja, la modelo argentina Valeria Ferrer, y al que le dedica el tema Querido Río, de su disco Jose.

El pasado 10 de septiembre, el nacido un 7 de mayo en Medellín entregó a las plataformas dicho material que se se centra en su vida personal, de ahí que lo llamara como su primer nombre, Jose, el segundo es Álvaro y sus apellidos, Osorio Balvin.

La quinta placa del artista se conforma de 24 tracks, entre ellos In Da Getto, con DJ Skrillex, Qué más pues?, con María Becerra, y Qué locura, además de Una nota con el buen Sech, una melodía romántica que es una de las favoritas del intérprete.

"Todas las canciones del disco me encantan, pero mis favoritas son F40, porque representa el reguetón del que yo me enamoré; Billetes de 100, porque tiene mucho trap y me acompaña Mike Towers; y Vestido, porque tiene una onda como de Coldplay", explica.

De todas las rolas que conforman Jose, según dice J Balvin, la que más le costó trabajo "construir" es Querido Río, sí, la que le compuso a su heredero y en la que se pueden escuchar los latidos del corazón del bebé.

"Lloré mucho cuando la estábamos escribiendo, es una canción que no se olvida y todo lo que está plasmado en ella es una realidad. Espero que tenga un gran impacto, al igual que los demás temas", menciona.

PODER FEMENINO

Bastante emocionado, el colombiano amante de los tenis Jordan comparte cómo fue el proceso creativo de Jose.

"Hicimos el álbum durante la cuarentena. Lo laboramos durante todo un año. Escribimos 60 canciones, la mayoría se realizó en Medellín y otro pedacito en Miami, Florida.

"Les cuento que es un disco basado en lo que a mí me gusta como Jose, hecho con el gusto que tengo yo por el género urbano y por la versatilidad de lo que quiero tener", asevera.

Para el intérprete de Mi gente, Jose es una playlist de lo que le gustaría escuchar de sí mismo.

"Se trata del primer material que podría escuchar en mi carro y sentirme bien porque les platico que nunca escucho mis discos, pero este sí lo oiré", comenta entre risas.

Algo que también tiene contento a J Balvin es su incursión en el famoso videojuego Fortnite. Es el primer músico latino que se suma a este proyecto.

"En verdad que me da mucho gusto verme en ese juego con todo y mi pelo de colores. Es algo surreal; cada que tenga tiempo ahora sí que Jose se pondrá a jugar con J Balvin", puntualiza.

Repertorio

Algunos temas de Jose son: *In Da Getto *Te acuerdas de mí *Billetes de 100 *Vestido *La venganza *Bebé qué bien te ves *Lo que Dios quiera *Fantasías