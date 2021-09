Las Águilas intentarán mantenerse a la cabeza del Apertura 2021 en su enfrentamiento contra el Toluca

Las Águilas del América buscarán mantener su invicto y la cima del Apertura 2021 cuando visiten hoy a los Diablos Rojos del Toluca, segundo lugar en la clasificación.

Las Águilas llegan al duelo luego de lograr el miércoles su boleto a la final de la Concachampions tras derrotar al Philadelphia Union, mientras que en el torneo son el único equipo invicto y lidera la clasificación con 20 unidades.

Enfrente están los Diablos Rojos con 17 unidades y cuatro partidos seguidos sin conocer la derrota, por lo que se espera un atractivo choque en el estadio Nemesio Diez.

La única forma en que Toluca pudiera bajar al América del liderato sería derrotarlo por tres goles de diferencia, algo que luce sumamente complicado, ya que las Águilas apenas han permitido tres tantos en el torneo.

"No tomo al América como parámetro, nos tomamos a nosotros como parámetro en el día a día. A veces los partidos tienen circunstancias que no puedes controlar y eso no define una realidad, el parámetro de Toluca es que está hoy en segundo lugar, que es uno de los equipos que mayores goles tiene, que más ataca, que más variables presenta", dijo Hernán Cristante, técnico de los Diablos.

CHIVAS ANTE TUZOS

Las Chivas Rayadas de Guadalajara buscarán su segunda victoria en fila como locales cuando se midan hoy por la noche a los Tuzos de Pachuca.

El Guadalajara navega en los puestos de media tabla, con dos victorias, cuatro empates y dos derrotas, para un total de 10 puntos, aunque solo tienen una derrota en sus últimos siete partidos.

En lo que va del Apertura 2021 los hidalguenses (con un partido pendiente) tienen apenas 7 unidades con dos triunfos y un empate, y apenas la jornada pasada perdieron en casa 2-1 ante el Toluca, para alcanzar su cuarta derrota y estancarse en el sitio 13 general.

Víctor Manuel Vucetich vive con la constante presión de ser cesado de Chivas, que pese a tener limitado plantel, no deja de exigirle directiva y afición buenos resultados.

Los chicos de Paulo Pezzolano pueden aprovechar la debilidad manifiesta de los tapatíos en su cancha, donde de cuatro juegos solo ha ganado uno a cambio de dos derrotas y un empate, pese a que en calidad de visitantes, los Tuzos tampoco tienen un récord para presumir: dos perdidos, un empatado y otro ganado.

LEÓN RECIBE A BRAVOS

Luego de empatar en sus últimos tres encuentros, León buscará regresar a la senda de la victoria cuando reciba a los Bravos de Ciudad Juárez.

El equipo de Ariel Holan marcha en la tercera posición con 15 puntos, mientras que los Bravos, que ganaron su primer partido la jornada pasada, están en el último sitio de la clasificación con apenas cinco unidades.

En otro choque de hoy, Mazatlán será anfitrión de los alicaídos Pumas. Los de Beñat San José tienen nueve puntos, mientras que Pumas suma seis unidades.