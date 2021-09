Alista Lerdo propuesta de Ley de Ingresos 2022

El Ayuntamiento de Lerdo ya proyecta su propuesta de Ley de Ingresos para el próximo año; el incremento en términos generales sería conservador.

El alcalde Homero Martínez Cabrera dijo que la Tesorería Municipal ya está trabajando, a través de la Dirección de Ingresos, en el proyecto. "Tenemos hasta el día 30 de octubre para meter el anteproyecto y deben estar las áreas trabajando… ustedes saben la crisis que vivimos en el país, yo le apostaría por números conservadores que fuera un 3 o 3.5 por ciento en cuanto a impuestos, derechos y demás y en el ánimo de no causarle mayor daño a la gente en el próximo 2022", dijo el alcalde.

La Ley de Ingresos de este 2021 fue por 555 millones 933 mil 435 pesos y el alcalde dijo que el presupuesto de la Federación para los municipios es similar al del año pasado en programas como Fortamun, Ramo 33 y participaciones. "Ees todo lo que nosotros vamos a recibir durante el 2022 y sin la garantía. En el tema de las participaciones es un tema aproximado no es un 100 % seguro porque depende de la captación que se tenga en el país, entonces en eso nos deja nosotros en desventaja porque no puedes planear a futuro o a ciencia cierta cuánto puedes proyectar y en qué te puedes gastar porque siempre estás cada mes con la incertidumbre de que si llega menos y luego los gastos fijos… esos no esperan", comentó, por lo que espera que los diputados federales hagan buen cabildeo.

La Constitución Política de Durango, en su Artículo 78 Fracción V y el Artículo 178 Fracción V de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, disponen que el derecho a iniciar leyes compete a los municipios en los asuntos relativos a la administración municipal; de igual forma, el Artículo 147 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango dispone que: "Los Ayuntamientos formularán y aprobarán durante la segunda quincena del mes de octubre de cada año sus iniciativas de leyes de ingresos para el siguiente ejercicio fiscal y las remitirán al Congreso del Estado a más tardar el último día del citado mes, dicha iniciativa deberá contener las cuotas y tarifas para el cobro de las contribuciones municipales, para el citado ejercicio fiscal".

También indica que se deberá anexar la siguiente documentación: acta de Cabildo donde conste la votación de la iniciativa, el Presupuesto de Egresos aprobado por el Cabildo para el ejercicio fiscal siguiente, el tabulador de sueldos aprobado por el Cabildo para el ejercicio fiscal siguiente, el padrón actualizado de los establecimientos que cuenten con licencia para expender bebidas con contenido alcohólico, el padrón actualizado que sirve de base para el cobro de impuesto predial y el padrón actualizado que sirve de base para el cobro de derecho por servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento.