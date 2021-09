Lista, Alerta Violeta TRC para erradicar violencia de género

Ayer se hizo el lanzamiento oficial en Torreón de la aplicación móvil Alerta Violeta TRC que tiene como fin erradicar la violencia contra las mujeres y niñas en los espacios públicos de esta ciudad.

Mediante esta plataforma, si una mujer se siente en riesgo en el transporte público o al caminar por algún lugar, podrá presionar un botón de emergencia y de inmediato se emitirá una alerta dirigida a la Policía Municipal y a dos contactos cercanos con la ubicación de la persona para poder acudir de inmediato.

Claudia Murillo Medina, directora del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), señaló que de acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y con corte al 20 de julio de 2021, se han abierto 66 carpetas de investigación por acoso sexual mientras que en 2020 fuero 79.

La funcionaria dijo que es por ello que se decidió poner en marcha este proyecto que se viene trabajando desde 2018 y en el cual están involucradas la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) así como la Dirección de Informática.

Alerta Violeta TRC está disponible en Play Store y una vez descargada, se debe ingresar la información solicitada (nombre completo y correo electrónico), aceptar el aviso de privacidad y luego revisar el correo electrónico para activar la cuenta. Posteriormente, en la aplicación se debe ingresar el correo electrónico y la contraseña y conceder los permisos necesarios y registrar a contactos (nombre y teléfono) de confianza.

Al cerrar el menú, aparecerá en la pantalla del teléfono celular el botón de alerta y la aplicación estará lista para utilizarse. Para activarlo, se debe pulsar el botón por dos segundos. Inmediatamente se enviará un mensaje de texto con la leyenda "Alerta Violeta de (nombre de la persona registrada" y la ubicación en tiempo real a los contactos seleccionados así como al Centro de Inteligencia de Seguridad Pública quien se encargará de enviar a la unidad más cercana.

El titular de la Policía Municipal, Manuel Pineda Rangel indicó que el tiempo de respuesta será de 5 minutos o menos y también pidió hacer uso responsable de esta aplicación. En la presentación también estuvo presente el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante así como Yadir Ángel Estrada Rimada, director de Informática y Sistemas en el ayuntamiento.

Por su parte la Red de Mujeres de La Laguna consideró que se trata de un ejercicio positivo aunque señalaron que es importante que esta aplicación se socialice entre la población femenina además de que se informe a las usuarias mediante la aplicación, el número de la unidad y el nombre del agente que atenderá la solicitud de auxilio.

"Probablemente van a salir algunos detalles y algunas cosas que se puedan modificar o mejorar, pero bueno, de entrada yo creo que es algo bueno, positivo, ya era necesario porque pues al menos en nuestra experiencia como Red, ya sabemos que las llamadas de auxilio al 911 pues no funcionan. Esperemos que con esta Alerta y con el personal que va a estar cargo, no nos den la respuesta como cuando decimos: 'ya pasó una hora y no llega nadie'", dijo Adriana Romo, vocera de la agrupación.