Ken Salazar asegura que EUA continuará trabajando para hacer a Cuba 'un país democrático'

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que su país continuará el trabajo para hacer de Cuba un país democrático.

Durante su visita a Tabasco, el diplomático estadounidense afirmó que respetan la posición de México y la del presidente Andrés Manuel López Obrador, al tiempo que calificó el tema migratorio como un asunto difícil y que debe ser analizado a profundidad.

Ken Salazar, quien llegó a tierras tabasqueñas la noche del jueves, señaló que decidió iniciar su recorrido por el interior del país en esta entidad, porque es una zona que para ellos es una prioridad, e incluso anunció que recorrerá la frontera sur este sábado para conocer más la situación que se vive en estos municipios tabasqueños.

"El porqué vine a Tabasco, yo simplemente no quería que fuera a otros lugares al norte, o pasar mi primer mes en la Ciudad de México. Para mí, afuera de la Ciudad de México, en lugares como Tabasco es donde se requiere más el esfuerzo, para que no sea Tabasco un estado que se le ignoraba, un estado que no tiene tanta prioridad como otros estados que inclusive tengan más poder", indicó.

Y además agregó: "Esa es la razón de que estoy aquí en Tabasco, y por eso comienzo aquí con el gobernador y con su equipo. Ha sido un comienzo muy bien. Hoy y mañana (sábado) cuando vamos a la frontera voy a aprender bastante, y aprendiendo aquí en Tabasco entonces puedo asegurar que en Washington ellos también entiendan lo que estoy viendo yo con mis ojos".

En conferencia de prensa, el recién designado embajador de Estados Unidos en México, fue cuestionado sobre la petición que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a su homologo Joe Biden que retire el embargo económico a Cuba, a lo que atajó que el gobierno estadounidense respeta esta postura, pero su país, seguirá luchando por la democracia en esa isla.

"La posición de nosotros en los Estados Unidos es que en Cuba vamos nosotros a seguir luchando para la democracia de Cuba, de la gente de Cuba. Pero desde la perspectiva mía lo más importante es que los Estados Unidos y México estén enfocados más en las cosas que podemos hacer, no nos podemos distraer de lo que tenemos que hacer ahora, y lo que tenemos que hacer ahora es trabajar las cosas donde podemos hacer –yo creo- bastante", sostuvo.

Sobre el tema migratorio, Ken Salazar afirmó que es una cuestión muy profunda para todos y también es una cosa muy difícil. "La vicepresidente (Kamala) Harris y el presidente (Joe) Biden lo han dicho, que tenemos que trabajar en las causas de raíz, Root causes, (...) para ver cómo vamos a darle esperanza a la gente en donde vive, que no tienen que tomar el viaje peligroso al norte", aseveró.

Sostuvo que el equipo de ambos países está buscando los mecanismos para crear esa esperanza, pero también para ver la realidad de las fronteras, sobre todo la del sur, que sea el mismo trato que la del norte.

"Entonces por eso estoy aquí, para aprender, y mañana (sábado) iré a la frontera de México y Guatemala y en eso también tenemos que vivir el momento, entonces nos van a venir unas cosas que tenemos que tener algún programa para resolver el problema de inmediato, y en eso mis colegas están trabajando bastante", indicó.

El diplomático anunció que en dos semanas se dará una reunión plenaria con los gobernadores del sureste del país, la cual se celebraría en Tabasco, donde se discutirán las estrategias para detonar las inversiones y el desarrollo de esta zona de México.

Por su parte, el gobernador Carlos Manuel Merino Campos le dio la bienvenida al nuevo embajador Ken Salazar, con quien, dijo, se trabajará en unidad en diversos asuntos económicos, sociales y migratorios.

"Estados Unidos y Tabasco celebran hoy la oportunidad histórica de seguir unificando esfuerzos para promocionar y fortalecer la relación bilateral derivado del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Las sociopolíticas, académicas, científicas, culturales y tecnológicas", concluyó.

Hoy recibimos la grata visita del Excmo. Embajador De EEUU, Ken Salazar @USAmbMex , con quien dialogué por la mañana y posteriormente en el Palacio de Gobierno tuvimos un encuentro con los medios de comunicación. A nombre de los tabasqueños le dimos una cordial bienvenida. pic.twitter.com/lHS33h3JSa — Carlos Manuel Merino Campos (@cmmerino) September 17, 2021