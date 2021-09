La producción industrial en México, muestra un ascenso

Los datos presentados del mes de enero al presente mes de septiembre, son resultados favorables del aumento de la manufactura con un 13.8%, de la construcción con un 10.2% y de la minería con un 1.8%, informó el Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía). Mientras que la generación de electricidad tuvo un descenso del 3,1% en el mismo periodo que los otros sectores anteriormente mencionados.

Como se sabe la pandemia del Covid 19, puso en riesgo muchos sectores económicos de México, debido a las restricciones a las que se tenían que regir todos los ciudadanos y el gobierno decidió cerrar las actividades que no eran tan esenciales, entre todas estas las mayormente afectadas fueron la manufactura y la construcción, pero hoy nuevamente se está abriendo campo en el mercado económico.

¿Cómo se está reactivando este sector económico?

“Después del rebote con la apertura de actividades económicas, el indicador mensual de la actividad industrial ralentizó su recuperación durante el segundo trimestre de 2021”, informó en Twitter el presidente del Inegi, Julio A. Santaella.

Por lo que estos sectores se han ido reactivando de manera paulatina, como se sabe la pandemia dejó mucho que desear y causó varias pérdidas económicas, puesto que muchas de estas empresas de manufactura, construcción y minería se vieron en la penosa decisión de cerrar sus puertas de manera definitiva, hasta conseguir apoyo económico que les ayude nuevamente a reactivar todo su sector económico.

El producto interno bruto (PIB) mexicano se contrajo un 8.2% en 2020, su peor desplome desde la Gran Depresión de 1932, y se estima un repunte para finales del 2021 superior al 6%.

"Después de 10 meses consecutivos de avances, en abril 2021 el indicador mensual de la actividad industrial disminuyó 0.2 % mes contra mes. De esta forma retrocede en su recuperación y quedó en -2.7 % comparado con su nivel previo al inicio de la pandemia en febrero de 2020", explicó en Twitter el presidente del Inegi, Julio A. Santaella.

Lamentablemente es un constante sube y baja la reactivación de estos sectores económicos y es porque no se ha puesto un total énfasis en lograr al 100% su recuperación, puesto que muchos no conocen las facilidades para poder reactivar este sector de manera rápida, aun así se estima que para finales del 2021 la economía se haya recuperado un 75% y para el primer trimestre del 2022 alcanzar en un 100% la recuperación del país, teniendo claro que mientras manos y mente no trabajen en conjunto y creen estrategias para poder sacar a flote el país, no se va a poder cumplir la meta estimada para el 2022.