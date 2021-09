Gómez Palacio realiza campaña en el marco del Día Mundial de la Limpieza

En el marco del Día mundial de la Limpieza que se conmemora cada tercer sábado de septiembre, la dirección de Ecología y Medio Ambiente realizó una brigada de limpieza en el llamado Paseo Tyson con apoyo de estudiantes, así como en uno de los cruceros con mayor carga vehicular en coordinación con dependencias municipales.

Hiram López Manzur, director de Ecología y Medio Ambiente de Gómez Palacio, comentó que dichas actividades se realizaron en el marco del Día Internacional de la Limpieza, en coordinación con las Federaciones de Estudiantes así como de la sociedad de alumnos de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) del Núcleo Universitario, así como de la dirección de Servicios Públicos y del Instituto Municipal de la Juventud.

En la primera actividad, se realizó la limpieza del Paseo Tyson y por la tarde, en el crucero de bulevar Miguel Alemán y avenida Hidalgo, en donde invitaban a los conductores a deshacerse de la basura que transportaban en sus vehículo, pasándoles y gran bote de basura para su recolección.

“Es un tema en el que tenemos que ser constantemente además de dejar en claro que la tarea de tener limpia nuestra ciudad no es solo de los gobiernos es también de la ciudadanía, Juntos Podremos lograr tener un mejor Gómez Palacio”, comentó el titular de Ecología y Medio Ambiente.

En ella participaron los directores de Servicios Públicos Municipales, Leopoldo Jiménez, así como Gerardo Berumen, del Instituto Municipal de la Juventud.

“Es importante que como sociedad estemos conscientes que una ciudad limpia y ordenada no depende del departamento de limpieza, ni de las autoridades de ecología sino de ciudadanos responsables, dispuestos no solo a limpiar, también a no ensuciar”, dijo Jiménez.

Por la tarde, el titular de Ecología y del Instituto de la Juventud, se apostaron en camellón central del bulevar Miguel Alemán casi esquina con avenida Hidalgo para invitar a los conductores a depositar su basura en un contenedor que ellos mismos les proporcionaban.

“Esto con el fin de concientizar a la gente de que no solamente en día internacional tenemos que generar este tipo de acciones y recordarles que es importante mantener limpia nuestra ciudad”, dijo el titular de Ecología, quien mencionó que en promedio, una persona genera un kilogramo de basura a diario.