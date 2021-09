Maestros protestan en Torreón para exigir pago de Bono de Apoyo a la Economía Familiar

Maestros de la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) protestaron este viernes en Torreón para exigir el pago del Bono de Apoyo a la Economía Familiar que se les entrega de forma anual en el mes de septiembre y que en este 2021 es por concepto de 3 mil pesos. Se trata de una prestación (por trabajador) para el personal docente de Educación Básica y para el Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación Básica.

Las personas inconformes se reunieron sobre la carretera Torreón-Matamoros a la altura del campo militar y manifestaron su molestia debido a que el recurso desde hace quince años se les entrega el día 14 y en esta ocasión no ha sido así pues ya llevan cuatro días de retraso. “Por más de quince años se nos venía otorgando un bono de apoyo el día 14 de septiembre, o sea la primera quincena de septiembre. Este bono ya les fue entregado a las demás secciones del estado, a la Sección 5 y a la Sección 35, únicamente a la Sección 38 no se les ha otorgado.

Efectivamente hay un acuerdo que dice que el apoyo o el bono va a ser otorgado durante el mes de septiembre sin especificar una fecha en concreto pero por muchos años se nos venía entregando la primera quincena, nosotros como maestros tenemos nuestra economía organizada”, señaló la maestra Hypatia Muñoz Luévanos.

Mencionaron que su descontento es también porque su líder sindical Xicoténcatl de la Cruz García no se había pronunciado al respecto. “Estamos enterados que anduvo por ahí festejando su cumpleaños, en las distintas regiones lo estuvieron festejando y no tuvo tiempo. Hasta el día de hoy sale un comunicado donde se nos dice que se va a dar durante el mes de septiembre pero no se especifica una fecha”, apuntó. Los docentes indicaron que el bono depende de la Secretaría de Finanzas del estado y que son alrededor de 13 mil docentes los que reciben dicha cantidad.

El Bono de Apoyo a la Economía Familiar se contempla en la cláusula trigésima novena del Convenio Magisterial Docente de nivel Básico, al Personal del Programa de Inglés en Primaria, Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación Básica y al Personal Docente, no Docente y de Apoyo y Asistencia de Educación Media Superior y Superior, transferidos y homologados 2012. Este es celebrado por el Gobierno de Coahuila y las secciones 5, 35 y 38 del SNTE.