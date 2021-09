Comparten video de auto que funciona con una moto y se hace viral

En internet podemos encontrar millones de creaciones curiosas en lo que respecta a la industria automotriz. A pesar de estar fabricados por fanáticos, algunas de estas creaciones pueden estar "aprobadas" por las marcas, pero de vez en cuando emergen en la web productos que simplemente carecen de todo sentido.

Tal es el caso de este Honda Civic creado por Life OD, un canal de YouTube protagonizado por dos amigos que se dedican a construir modificaciones fuera de lo común para los autos. Hace algunos meses lanzaron un video en donde cambiaban el motor de un coche por una bicicleta para dos personas y resultaba funcional, pero ahora fueron un paso más allá.

Explorando nuevos límites, los creadores de contenido montaron una motoneta en el cofre del auto para que funcione como motor principal del auto. Como es de esperarse, la creación se ve sumamente rara, especialmente con una persona montada en la motoneta para operar la aceleración. Para probar que es 100 por ciento funcional, los fanáticos de la marca acudieron a un festival de Honda en Thompson Speedway, en Connecticut, para ver la reacción de los demás seguidores de la firma japonesa.

Como es de esperarse, incluso estacionado roba miradas. Según los asistentes, es el auto más raro que se encuentra en el lugar, así como uno de los más fotografiados y publicados en redes. A pesar de no tener el motor original, la transmisión se mantiene intacta, por lo que el conductor puede engranar reversa para acomodarse en la exhibición. Al extraer todo el poder de la pequeña motoneta, no se trata de un auto rápido, pues la potencia total no ha de pasar de los 9 caballos de fuerza. El video completo muestra la reacción de los asistentes en el siguiente enlace:

No era el auto más rápido ni el mejor cuidado, pero sin duda robó varias miradas durante su participación en el evento.