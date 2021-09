Si me toca regresar a Chivas me daría gusto: 'Chofis' López

Motivado por el momento que vive como futbolista, Javier "Chofis", quien acaba de marcar un "hat-trick" en la MLS y fue incluido en el equipo de la semana del circuito estadounidense, no le cierra las puertas a un regreso a Chivas, con quien se siente en deuda.

El contrato en Estados Unidos, con su actual equipo, el San José, está por expirar, lo que lo obligaría a reportarse con el Rebaño, dueño de su carta; él tiene ganas de revancha y no ve mal la posibilidad. "Falta poco tiempo para saber qué va a pasar con mi futuro y pienso que me gustaría estar aquí (EU), pero mi carta pertenece a Chivas y si me toca regresar me daría gusto. Tengo otra revancha por allá. Sé que falta poco y ojalá que pase lo mejor. Hay que esperar".

Aceptó que goza su momento, le agrada la ciudad, el equipo, cómo lo han tratado "y lo único que pienso es que me gustaría seguir aquí y quedarme en este equipo. Me gusta cómo me han tratado y eso lo valoro".

Sobre su destacada actuación de cara al arco, López lamentó que sus tres goles no hayan alcanzado para ganar, pero aún confía en meterse a los ‘playoffs’. "Estoy más triste que feliz por el resultado. Nos hubiera gustado ganar y las cosas hubieran sido muy diferentes. Estoy triste porque no ganamos. Solo pienso en los 10 partidos que quedan", agregó el volante.

Aunque nunca había tenido un partido tan bueno. De inmediato, le dio vuelta a la página. "Intentaremos cambiar las cosas y concentrarnos en el sábado", finalizó. El San José ocupa el lugar 11 de la Conferencia del Oeste, con 27 puntos.