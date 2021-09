Aleks Syntek estalla contra meme de Telehit sobre él: un acto cobarde

El cantante Aleks Syntek estalló contra el canal Telehit luego de que éste difundiera un meme sobre su carrera musical.

Cabe recordar que en días previos el artista mexicano dio de qué hablar al compartir un video en TikTok, mediante el cual se atribuyó la famosa melodía de una campaña publicitaria de conocida marca de cátsup.

Luego de este suceso los cibernautas comenzaron a burlarse del intérprete de “Duele el amor”, incluso se desató una ola de memes para referirse a su inesperada grabación.

Tras hacerse viral, Telehit decidió compartir un meme de Syntek con motivo de las fiestas patrias a través de su cuenta de Facebook, donde se burla de la carrera musical del artista y lo compara con otros cantantes mexicanos.

En la imagen se agradece a varios artistas como Alejandro Fernández, Luis Miguel, José José, Juan Gabriel, entre otros, por sus aportaciones al país, pero se menosprecia el trabajo del compositor de “Sexo, Pudor y Lágrimas”, de 51 años.

Debido a esto, Aleks Syntek respondió en un comentario de la misma publicación del canal, perteneciente a Televisa, y lo tachó de no tener ética, pues le recordó que en el pasado difundió constantemente sus temas.

“Personas que laboran en Telehit, ustedes no tienen ética. No entiendo cómo inauguraron su canal con mi música y la tocaron durante 25 años y ahora se atreven a insultar mi carrera de manera frontal, me parece un acto cobarde”, sentenció.