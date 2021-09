'Siempre te he querido co…'; Celia Lora exhibe a Pablo Montero durante pelea 

Pablo Montero y Celia Lora explotaron en una acalorada discusión dentro del reality La casa de los famosos.

El artista lagunero manifestó su inconformidad ante la actitud de la modelo, asegurando que es una irrespetuosa y que no permitirá que esas actitudes las tomé con él.

“Siempre estás diciendo puras tonterías. Te dedicas a estar hablando mal de la gente. Me respetas y punto”, dijo en referencia a los conflictos que ha tenido Celia con los otros famosos dentro de la casa, como la exAcapulco Shore Anahí Azali y Alicia Machado.

Lora, negada ante las peticiones de Montero, le recordó el momento en el que se conocieron en una fiesta, asegurando que ese día se acercó y le dijo que siempre había querido tener intimidad con ella.

“Quieres que te diga lo que estabas haciendo cuando te conocí. Estábamos en una fiesta. No puedes pedir respeto si desde el primer día que yo te conocí (...) aplícalo tu también cuando conozcas a una mujer. Yo no he conocido a alguien y que lo primero que le diga sea ‘Siempre te he querido co...’ y lo hiciste tú. Así que no me pidas respeto”.

El intercambio de reclamos entre ambos no finalizó de buena manera, por lo que Pablo decidió ignorar la conversación mientras Celia Lora se mostró indiferente ante las molestias del cantante.