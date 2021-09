Alcalde anuncia medidas ante accidentes recientes en la carretera Torreón - San Pedro

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, afirmó que serán tomadas diversas acciones emergentes ante las recientes tragedias viales que se han registrado en la carretera Torreón-San Pedro, la más reciente ocurrida ayer jueves en la noche y que dejó como saldo una joven sin vida y varias personas con lesiones de consideración.

Fue este viernes en la mañana que el mandatario fue cuestionado por El Siglo de Torreón respecto a las acciones que serán tomadas en esa rúa, señaló que como primeras medidas serán reforzados los rondines y la presencia de tránsitos, además de que serán colocadas ballenas de concreto en la parte central de la vía, señalamientos y letreros para dejar claro a los conductores los límites de velocidad y el evitar el uso del móvil al volante, entre otros puntos.

No obstante, dejó en claro que la primera responsabilidad para evitar los percances y tragedias recae en los conductores, quienes deben de respetar los límites de velocidad, manejar con precaución y evitar ir alcoholizados, entre otras situaciones; al margen de ello lamentó lo ocurrido ayer en la noche y dejó en claro que las vialidades de la ciudad no son "pistas de alta velocidad".

“Es muy triste que pasen estas cosas, permanentemente estamos haciendo un llamado a la responsabilidad, si tomas no manejes, que la gente entienda que las avenidas en Torreón no son pistas para correr, no son pistas de alta velocidad, lo que es el periférico, la carretera Torreón-San Pedro, la carretera a Santa Fe y la carretera a Matamoros son los lugares más peligrosos, que la gente maneje con precaución”.

Respecto a operativos como el "Radar" o los puntos fijos del Operativo Alcoholímetro, el alcalde señaló que se mantienen de formas regular en todos los sectores, en el caso del segundo operativo señaló que actualmente se realiza con sobrevigilancia, toda vez que los filtros fijos se retiraron en el marco de la tercera ola de contagios del COVID-19 a finales de julio pasado.

“Continúa la revisión y el trabajo de lo que es Tránsito y Vialidad, no a veces con puntos fijos, porque luego la gente ya sabe en donde están… Esto es permanente, el trabajo de los agentes de Vialidad tiene que ser permanente y el respeto al reglamento es permanente, de veras lamento mucho estas cosas porque están enlutando familias, porque a veces pagan inocentes que nada tienen que ver, en este caso un vehículo que invade el otro carril y chocan de frente, es verdaderamente lamentable”.