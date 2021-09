Presas del río Nazas 'vencen' la sequía y están 300 Mm3 arriba en almacenamiento que en 2020

lo que tienes de preguntón lo tienes de jø tølón voyerista, a poco no?... jojojojo

LIC13

Hoy, 1:33 pm

publicado por: Alejandro Galan Lopez

de los 2700 mm3 se consumen 900 mm3 para el ciclo agrícola normal, pero había 1500 ¿De dónde sale para el consumo humano de tres ciudades? No salen las cuentas. No han dicho el consumo que significaría este proyecto pero fácilmente se terminaría el agua en meses para tres ciudades. Sería como un succionador de agua que nos dejaría sin nada. No creo que sepan la cantidad de agua que se necesita para consumo humano. Es diferente el sistema Cutzamala en el sur, allá abunda el agua.

