Critican a Carlos Rivera por ‘negar’ a Cynthia Rodríguez ante las cámaras

El exacadémico Carlos Rivera fue objeto de críticas por parte de internautas tras negarse a hablar de su relación con Cynthia Rodríguez.

Esto luego de que el cantante fuera abordado por medios de comunicación a su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México, donde fue cuestionado sobre la presunta propuesta que habría recibido para interpretar a Vicente Fernández en la serie biográfica que se estaría preparando.

Al respecto, el artista mexicano negó rotundamente haber recibido tal oferta para este proyecto y reveló el motivo por el que probablemente hubiera rechazado la invitación.

“No, ni siquiera me invitaron, no, no sé de dónde lo sacaron. Mira, me han invitado realmente a todas las series o películas de algunos artistas que ya han salido, pero la verdad es que no, no es algo que me gustaría hacer, yo creo que hay gente que tiene mucha preparación para hacerlo, y no, no son proyectos que a mí me llamen la atención mucho, la verdad. No aceptaría ningún papel que tenga que ver con un artista ya conocido, porque no", señaló.

Luego de que reporteros le preguntaron su opinión sobre la supuesta elección de Alejandro Speitzer para interpretar al “Charro de Huentitán”, Carlos comentó: “Bueno, él es increíble, y todo lo que hace lo hace bien”.

Antes de alejarse de las cámaras, el intérprete de “Que lo nuestro se quede nuestro” se negó rotundamente a hablar de su vida sentimental y hasta contó que si llega a casarse con Cynthia Rodríguez, lo ocultaría de todos y lo hará en secreto.

“Ya saben que de eso no hablo… mira, cuando pase ni se van a enterar, así te lo digo", comentó.

Aunque algunos criticaron duramente la actitud de Carlos Rivera hacia la conductora de “Venga la Alegría”, sus fanáticos lo defendieron asegurando que respondió de la manera más educada posible ante la insistencia de la prensa sobre el tema.

Carlos y Rodríguez han dado mucho de qué hablar por su relación, y es que los famosos evitan hablar sobre su vida sentimental a toda costa, algo que ha aumentado los rumores sobre la supuesta homosexualidad del cantante, pues algunos aseguran que el romance entre ellos es falso.

"No entiendo por qué nunca quiere hablar de su relación con Cynthia", "Nunca quieren hablar del tema yo pienso que ni novios son, él no se quiere casar ni quiere tener hijos, es más, ni está enamorado...por eso todo el mundo piensa que es gay", se lee entre los comentarios del video de "Ventaneando" sobre su encuentro con la prensa.

Sin embargo, Carlos y Cynthia han declarado que son felices juntos y que incluso quisieran ser papás.