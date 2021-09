El cineasta Carlos Santos da los detalles del filme Chilangolandia; ya está en las salas laguneras

Divertir a las personas y que salgan de las salas con una sonrisa de oreja a oreja es el cometido de la película Chilangolandia, que ya se encuentra en los complejos cinematográficos de la Comarca Lagunera.

El director del filme, Carlos Santos, platicó con El Siglo de Torreón de dicho largometraje, protagonizado por Liliana Arriaga y Silverio Palacios.

"Estamos muy contentos porque la gente ha mostrado interés por esta película y me da mucho gusto que arribe a la Comarca Lagunera; creo que no hubo mejor fecha para estrenarla que en estos días patrios porque la trama celebra nuestra mexicanidad y también nos trae un respiro en estos tiempos de pandemia; hay que reírnos un poco".

Vía telefónica, el cineasta, también encargado del guion, relató cómo fue que concibió esta cinta, que se ubica en más de mil salas de la república mexicana.

"Yo nací en Ciudad de México; me parece que es un lugar impredecible, caótico y mágico, pero también puede llegar a ser aterrador o generador de tragedias como los sismos.

"La Ciudad de México es un personaje y me parecía que era el perfecto escenario para esta gran aventura chilanga; siento que escupí el guion porque lo hice todo muy fluido".

Reveló Santos que la picardía de la gente de CDMX se refleja en todo momento en la cinta, además de otros detalles característicos de la capital del país.

"La gente es el principal ingrediente de la película, la forma en la que sobreviven y salen adelante ante la adversidad. Vemos también un contexto de adversidades como un temblor, un embotellamiento, alguna mafia de Tepito", narró y agregó que la "peli" tiene un ritmo muy acelerado.

En cuanto al elenco, Carlos detalló que fue muy minucioso al seleccionarlo y adelantó que ver a Liliana en una faceta alejada de "La Chupitos" ha sido "delicioso".

"Arriaga trae un personaje entrañable, ver cómo trata a su esposo es un desahogo para las mujeres; hicimos un casting muy completo y elegimos actores bastante representativos y auténticos".

En los últimos meses varios cineastas han optado por llevar sus estrenos a las plataformas. Al respecto, el director dijo que él no tiene contactos con Netflix o Amazon, por lo que le hubiese sido difícil lograr que se interesaran en su trabajo.

"La película la acabamos antes de la pandemia. La hicimos con ahorros de forma independiente.

"Tocamos puertas sin conocer gente, al ser mi ópera prima no tenía las puertas abiertas en plataformas y luego estas tienen bastante demanda, entonces no escuchan a alguien que no es famoso; después Cinépolis se interesó en nuestro proyecto y para mí es una satisfacción sentir que ustedes irán a los cines a ver este largometraje".

Carlos está convencido de que Chilangolandia no solo será del agrado de la gente de CDMX, sino también de la que habita en la provincia.

"Hicimos 'focus group' en CDMX y luego realizamos otros en Tijuana, Guadalajara y Mérida y logramos buenos puntajes, y luego cuando subimos el tráiler en Facebook nos dimos cuenta de que muchas personas que mostraron interés por verla no eran precisamente de Ciudad de México", puntualizó.