Programa Esmeralda en La Laguna de Durango recibe 22 reportes de violencia hacia hombres

Aunque también los hombres han sido víctimas de violencia intrafamiliar, son pocas o son casi nulas las denuncias que se presentan en contra de sus agresoras.

A través del programa Esmeralda, mensualmente se reciben cerca de 22 reportes de violencia por parte de los caballeros que son víctimas de agresiones.

José Luis Amaro Valles, subsecretario de Prevención Social y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública en el estado, detalló que son pocas las denuncias que se presentan por parte de los hombres, sobre todo por la cultura.

"Existe también la violencia contra el hombre, son menos los casos, traemos en La Laguna 22 casos al mes que reportan el tema, detienen la denuncia por la costumbre o usos y costumbres de por qué tu mujer te pega", comentó el funcionario estatal.

Explicó que a través de los diferentes programas como Esmeralda, se atienden todo tipo de violencia. Se reporta y se invita a que pongan su denuncia, algunos aceptan y a otros se les brinda apoyo psicológico.

Valles mencionó que el tema de la violencia no es algo atípico, sobre todo durante la pandemia del COVID-19 que ayudó a "despertar demonios".

"La verdad es que esta pandemia nos ha venido a despertar los demonios que tenemos dentro, no estamos acostumbrados a vivir en familia tanto tiempo y yo creo que esa parte hay que seguirla fortaleciendo, o sea, realmente que utilicen las herramientas de la Secretaría de Pública como el 911 las 24 horas, los 365 días del año del Programa Esmeralda", insistió.

El subsecretario de Prevención Social recalcó el hecho de que la violencia termina cuando se denuncia, ya que el solo hecho de hacerlo público en redes sociales no es suficiente, de ahí la necesidad de fortalecer la cultura de la denuncia.

"Si no la denunciamos y nada más utilizamos las redes sociales para subir cualquier circunstancia para nosotros nos sirve como un termómetro, pero la realidad es de que la autoridad no puede actuar si no hay una denuncia formal en ese sentido, y es la parte que queremos hacer: seguir trabajando en la cultura de la denuncia", comentó el funcionario del estado.