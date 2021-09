Cuenta FGE con 13 denuncias por robo a escuelas

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila acumula este año 13 denuncias por el delito de robo registrado en planteles educativos de la Comarca Lagunera, pese a que se trata de una de las principales quejas de los directivos de las escuelas y grupos de padres de familia, así lo confirmó durante la presente semana el titular de la oficina estatal, Gerardo Márquez Guevara.

El funcionario público señaló que precisamente el robo a las escuelas genera preocupación y "ocupación" de parte de las autoridades de los diversos órdenes de Gobierno, aunque en el caso de la FGE se tienen solamente 13 denuncias por robos u otros daños en los planteles, en contraste con las múltiples quejas y reportes que trascienden vía redes sociales o medios de comunicación.

Además señaló que la mayor parte de las denuncias formales se interponen tiempo después de ocurridos los hechos, casi siempre bajo la condicionante del cobro de algún seguro y ello genera mayor complicación en las labores de investigación de parte de la misma Fiscalía.

"Hay que recordar que el tema es después de la pandemia, un gran vacío de vigilancia no solamente respecto a la autoridad, que le corresponde la periferia, sino también de los propios dependientes de las escuelas, en esa medida cuando no se tienen datos de prueba a la mano, incluso cercanos, pues es muy complicado dar con un probable responsable… Las denuncias se presentan hasta ahora que iniciaron las clases y no sabemos en qué momento ocurrió, no hay una determinación de las circunstancias del tiempo en el que ocurrieron", expuso.

Márquez añadió que a nivel estatal se contabilizan unas 40 denuncias por ese delito en contra de instituciones educativas, lo que llevará a las autoridades estatales y municipales a mejorar invariablemente la coordinación con los grupos vecinales y padres de familia, toda vez que se trata de una situación que impacta en múltiples dimensiones a los alumnos.

"El equipo que se roban no les sirve de mucho a la persona que se lo lleva y finalmente hace una carencia del tamaño del mundo… Hay algunos bienes que están asegurados".

El fiscal dijo además que los atracos en escuelas de toda La Laguna podrían ser de hasta 50 por ciento más, aunque en números oficiales se mantienen en los 13 casos y a la espera de que se reciban más denuncias conforme avance el ciclo escolar, especialmente en la ciudad de Torreón, donde se concentra la mayor parte de los planteles del nivel básico.