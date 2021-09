Verificados, 5.3 % de vehículos en Torreón

La población de Torreón sigue renuente a la verificación vehicular, proceso mediante el cual se busca reducir al máximo las emisiones contaminantes de los vehículos automotores en circulación. En lo que va del año, únicamente se han verificado 8 mil unidades entre particulares y de transporte público.

Esta cifra representa un 5.3 % del total de vehículos que circulan en este municipio y que son alrededor de 150 mil, según datos del titular de la Dirección General de Medio Ambiente, Felipe de Jesús Vallejo López. El 2019 cerró con la verificación de 20 mil unidades, mientras que el año pasado, que coincidió con el inicio de la pandemia por el COVID-19, únicamente se revisaron casi 7 mil vehículos.

El funcionario dijo que hasta ahora las personas no ven como una obligación el mecanismo de control de emisiones vehiculares.

"Teníamos enfilado el proyecto de poder privatizar los verificentros para que así no hubiera excusa. El que tenemos actualmente no tiene la capacidad de poder verificar todo y si se ejerciera el reglamento tal cual como la obligatoriedad que existe por cuidar nuestra calidad del aire, pues obviamente cambiaría todo esto. Vamos a entrar en esta temporada a empezar a ver las 'natas' de esmog por las inversiones térmicas que tenemos y entonces la ciudadanía empieza a preguntarse que por qué no lo hemos hecho", apuntó.

Vallejo López comentó que espera que la próxima Administración municipal "voltee a ver con buenos ojos esa opción, que es el que podamos tener verificentros privados".

Para contar con centros de verificación vehicular privados en Torreón, la propuesta era emitir una licitación pública de modo que se pudiera alcanzar una meta anual de hasta 90 mil unidades revisadas, en conjunto con el Centro de Verificación del Ayuntamiento. La propuesta fue presentada a inicios del presente año. Se contemplaba invitar a empresas que tuvieran la capacidad y experiencia técnica para operar, de manera inicial, dos verificentros, que trabajaran en conjunto con el Municipio. El tema debía ser analizado en el pleno del Ayuntamiento y después pasar al Congreso del Estado.

CALENDARIZACIÓN

En la actualidad, el Municipio tiene un calendario de verificación vehicular para este 2021. Para quienes realizaron la verificación vehicular durante el primer semestre de este año, el Ayuntamiento otorgó un estímulo fiscal correspondiente a un 50 % sobre la cuota que les corresponda pagar. El costo total de la verificación de vehículos particulares es actualmente de 221.48 pesos y el proceso se realiza de forma anual.

Para vehículos del servicio público concesionados y no concesionados, materialistas, transporte de personal, transporte escolar, de industrias, empresas y servicios el costo total a pagar es de 173.28 pesos y la frecuencia es semestral.

El horario de atención es de 8 de la mañana a 3 de la tarde y el Centro de Verificación Vehicular se encuentra ubicado en calzada Francisco Sarabia sin número esquina con calle Torre de Israel en la colonia San Felipe, entre avenida Allende y avenida Juárez.

Reglamento

Sanciones. *De acuerdo al Reglamento de Desarrollo Sustentable y Protección al Ambiente del municipio de Torreón, en su artículo 164, señala que se aplicarán las sanciones que corresponden a los vehículos que no porten la constancia de verificación vehicular del periodo correspondiente, que emitan gases, humos o ruidos y que rebasen los límites máximos permitidos establecidos en las Normas Oficiales aplicables. *Las sanciones van desde multa por el equivalente de 6 a 30 salarios mínimos vigentes para la ciudad de Torreón, retiro de circulación del vehículo y su envío al corralón municipal o a otro lugar de resguardo, así como retiro de garantía consistente en placa o tarjeta de circulación.