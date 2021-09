El Sistema DIF Gómez Palacio abrió una investigación en torno al caso registrado en la colonia 5 de Mayo, en el que un menor resultó con quemaduras de primer y segundo grado. Buscan determinar si se trató de una omisión de cuidados por parte de los padres o conocer qué fue lo que en realidad sucedió.

Ya investigan

Betzabé Martínez, directora del sistema municipal, explicó que los niños nunca serán imputables por lo que se investigará el entorno familiar y social de los involucrados. "Afortunadamente el niño está estable. ¿Qué es lo que debemos de priorizar siempre? La salud del niño. Es algo en lo que nosotros nos enfocamos primero antes que nada. La Fiscalía hace su investigación y nosotros, como DIF, primero tenemos que ver los derechos de los niños. ¿Cuál es el derecho que se pondera aquí? Es el derecho a la salud, el niño tiene quemado nada más el 9 por ciento de su cuerpo, es una cantidad pequeña desafortunadamente, pero aun así no es tan grave, su salud no corre riesgo, ahorita está en observación, lo importante es que la herida no se infecte", comentó.

Explicó que el DIF coadyuva con la Fiscalía de Justicia del Estado en las investigaciones, hasta donde sea posible intervenir en el caso.

El hecho se registró el pasado martes alrededor de las 18:00 horas en la colonia 5 de Mayo.

Investigan caso de menor quemado en Gómez Palacio

Ya interviene el DIF municipal

Tragedia

El pasado martes, presuntamente un menor de siete años quemó a su vecino, de nueve años, en la colonia 5 de Mayo del municipio de Gómez Palacio; ya investigan.