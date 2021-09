Continúa proceso legal de extesorero municipal de Torreón

El caso de Pablo Chávez Rossique, extesorero de Torreón en la administración municipal de Eduardo Olmos, no ha concluido, por lo que, a nueve años, el exfuncionario sigue su proceso legal. "No se ha concluido, sigo peleándome con la Corte, finalmente ya sé que eso es como si hubiera vivido la sentencia que me pusieron, de 10 años, afuera", comentó.

Recordó que su problema fue que no le pagó puntualmente la devolución de 725 pesos y 7,500 pesos a dos contribuyentes que pidieron la devolución del Impuesto Sobre la Adquisición de Inmueble (ISAI) al Municipio de Torreón, lo que le valió que lo detuvieran durante 13 días. "Trece días, de manera ilegal, porque había una suspensión, un juez ordenó mi aprehensión y fue como yo llegué allá", expresó, "todavía no se resuelve, llevo nueve años peleándome, sin solución, ahorita está en suspensión, observándose a través de todos los amparos que hemos interpuesto en la Corte". El abogado dijo que el tema deberá continuar, pues no se han escuchado sus razones. "Nosotros, en aquel entonces, vimos devoluciones de 1,153 casos y cerca de 150 no se alcanzaron a devolver, entre ellos, eran estos dos", comentó, "hemos seguido de manera digna el caso y tengo a todos mis abogados encima de él". Desde 2019, preside la Fundación Rossique A.C., que busca mejorar la calidad de vida a través de programas sociales, uno de ellos en el Centro Penitenciario de Torreón. El extesorero dijo que ya no le interesa participar en el servicio público. "No, me divertí bastante, fue un honor para mí que el señor Eduardo Olmos me haya considerado, creo que cumplí de forma muy digna esa tarea y me divertí mucho, pero también dejó sus secuelas", dijo.