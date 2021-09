Román Cepeda trabaja en conformación de su gabinete

A tres meses y medio de tomar posesión en el Gobierno municipal, Román Alberto Cepeda González, alcalde electo de Torreón, dijo que aún no tiene una lista de quienes formarán su equipo de trabajo en la administración entrante, pero en 15 días más se podría armar ese "rompecabezas". Aseguró que ha dado prioridad a la revisión de la Ley de Ingresos, a fin de "revisar las letras chiquitas", pues luego se pueden lamentar temas que sí tendrán una consecuencia, una vez que sean gobierno.

"Ya mero", expresó, "ya falta poco, la verdad es que todavía no están, si tuviera algo concreto, sí tenemos, por supuesto, quienes nos pudieran acompañar, pero todavía, el rompecabezas, hay que armarlo, les voy a decir por qué son cosas que no se verían pero no tener una Ley de Ingresos y no ponerle atención a una Ley de Ingresos que nos va a marcar la siguiente administración o el inicio de la administración 2022, sería un error".

Recordó que la Ley de Ingresos recién se aprobó en el Cabildo actual de Torreón y ahora se trabaja en el Presupuesto de Egresos, en cuanto a revisar qué dependencias se podrían fusionar y cuáles fortalecer, pues dijo que no se puede planear en un Torreón en los próximos tres años pensando en el 2020.

"Ya más adelante, yo calculo que para unos 15 días más, aunque si bien tenemos ya algunos nombres que nos pueden acompañar, poderlos empezar a digerir y a armar ese rompecabezas", expresó.

Ayer se reunió con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), donde se tomaron acuerdos como el revisar las rutas de transporte, retomar algunas acciones de mejoramiento en el Paseo Morelos y el Paseo Colón, en términos de imagen, seguridad, inspección y trabajo coordinado para que exista un mejor servicio a la ciudadanía.

Otro compromiso es mejorar la economía, poder vincular, en términos de capacitación.