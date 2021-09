Cancelación de uniformes afecta a familias en Durango

Sobre la cancelación en la entrega de uniformes escolares subsidiados, por segundo año consecutivo, la presidenta de Durango Textil Asociados (Dutexa), Iris Aragón Santillano, lamentó la decisión que afecta tanto al sector como a los beneficiarios.

"Independientemente de que el sector se reactive, realmente el perjuicio viene en todos los niños que regresaron a la escuela, ciertamente no se ha regresado al cien por ciento todos los niños, sin embargo, los que han regresado y los que se están reactivando y los que van a seguir regresando durante estas siguientes semanas, es un perjuicio para ellos porque realmente tener casi dos años sin ir a la escuela no tienen la ropa, la indumentaria para ir y el uniforme es una gran ayuda económica para los padres de familia, que no les tengan que comprar", indicó.

Por lo que demandó que los diputados contemplen medidas para que se haga efectivo lo estipulado en el Presupuesto de Egresos del Estado ya que cada año se destinan recursos a este programa de uniformes.

"Si viene en el presupuesto del año hacer la fabricación de los uniformes que realmente nosotros tengamos acceso a esa parte de dinero que llega para ese proyecto", externó.

Dijo que se entiende que por la pandemia se han tenido que hacer modificaciones, "pero ya vamos de salida, tenemos dos años que no hacemos proyecto de uniformes y realmente nada más lo hemos hecho un año en este gobierno. Realmente nuestro sector está súper castigado", agregó. Enfatizó que el textil no es un sector pequeño sino que integra a empresas micro y pequeñas que generan empleos por lo que son bastantes familias afectadas, "somos muchos los que nos vemos perjudicados con la cancelación de este proyecto, una vez más", concluyó.

El gobernador José Rosas Aispuro Torres informó que se analizará la posibilidad de fabricar los uniformes este año, "les pedí que lo revisáramos". Expuso que aunque era incierto el regreso a clases de manera presencial, ya el 60 por ciento de las instituciones trabaja así. "De ser posible tenemos que licitarlo por el monto que representa y habremos de revisar qué segmento de la población es el que más requiere ahorita el uniforme", enfatizó.