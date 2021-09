Lautaro Mambrini, con la mira puesta en ganar el mundial 2021

Con el Campeonato Mundial de Pádel en categorías Junior a la vuelta de la esquina, los mejores jugadores infantiles y juveniles de todo el mundo ya se entrenan al máximo y en algunos casos han decidido venir a la Comarca Lagunera para aclimatarse y tomar una ventaja competitiva sobre los rivales, tal es el caso del argentino Lautaro Mambrini, quien se alista para representar a su país.

La décima tercera Copa del Mundo de Pádel en categorías Junior, se celebrará en esta ciudad del 20 al 26 de septiembre próximos, con la participación de los mejores jugadores del planeta, en edades entre 12 y 18 años. En el Mundial Junior, considerado el segundo torneo más importante del pádel internacional, se esperan recibir equipos e invitados de países como España, Portugal, Argentina, Suecia, Irlanda, Japón, Chile, Uruguay, Brasil, Italia y México, por lo que será toda una fiesta deportiva, sin precedente en esta región.

SE ACLIMATA

Lautaro Mambrini, nacido en San Miguel de Tucumán, Argentina, hace 17 años, se prepara a tope para disputar su último mundial Junior o juvenil, al que llega en gran ritmo, pero quiere aún más y por ello decidió venir a Torreón para entrenarse rumbo a la Copa del Mundo. "Estoy acá desde hace un mes, jugando todos los días y ayudando a la organización y con temas de apoyo para los chicos que están participando en el Anualito del Campestre Torreón, que me ha abierto las puertas y me ha dado la oportunidad de entrenar duro, porque queremos buscar el campeonato", comentó en exclusiva para El Siglo.

Para este joven que ha cruzado fronteras, su pasión por el pádel inició prácticamente desde la cuna: "mi familia tiene un club de pádel en San Miguel y prácticamente nací en una cancha de pádel. Mi familia me ha inculcado el deporte desde siempre y yo soy fanático de la competencia, me encanta, así que hoy estoy en ese camino. Mi familia siempre me ha apoyado en mis decisiones y elegí el deporte, elegí el pádel, hoy estoy lejos de ellos, pero me siguen apoyando porque yo tengo el sueño y el deseo de convertirme en jugador profesional, llegar al World Padel Tour", señaló "Lauta".

EXPECTATIVAS

Ante la fiesta deportiva que se avecina, Mambrini ya se "saborea" los duros partidos que vienen por delante: "el mundial es un torneo que va a hacer historia, un hermoso torneo y será un honor jugar aquí en Torreón mi último mundial, buscaremos llegar a lo más alto y darle el título a mi país. En la modalidad de Copa de Naciones el entrenador de la selección argentina me asignará una pareja y en Open jugaré con un chico que se llama Juani de Pascual, los dos somos zurdos y jugamos la posición de Drive o Derecha, por lo que tendremos ese reto extra de alguien jugar el Revés, pero estoy seguro de que lo podremos solucionar", adelantó.

Finalmente, Lautaro aseguró que en su experiencia, "los chicos de Torreón se están desarrollando y van muy bien, tienen profesores de maravilla y he visto que están haciendo un muy buen trabajo, así que hay gran futuro en esta región".

4 HORAS de entrenamiento diario, cumple, como mínimo, Lautaro de cara al mundial.