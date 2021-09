¡Se buscan héroes!

En Torreón, el departamento de Control Canino, ubicado en la carretera Santa Fe, se encuentra en graves aprietos, pues la sobrepoblación de perros sin hogar ha llegado a límites cercanos al caos.

Más de 80 'lomitos' esperan encontrar su hogar permanente, pero las adopciones bajaron a causa de la pandemia.

El buscar hogares para perros nunca ha sido tarea sencilla y, de hecho, también se volvió mucho más complicado tras la aparición del COVID-19.

Sin embargo, la esperanza es lo último que muere, y gracias a esto un grupo de jóvenes voluntarios lucha incansablemente por repartir amor, además de ayudar a buscar un destino definitivo para los canes. Tal es el caso de María Calderón, quien forma parte de este equipo.

"Somos un grupo de voluntarios que trabaja en conjunto con Control Canino para buscarles casa a los perritos que son reportados o llegan a las puertas de este departamento".

El problema es que la gente saca provecho de las buenas acciones, haciendo que la tasa de abandono se haya incrementado notablemente; "hay gente que solo llega y avienta a los perritos", es el triste testimonio de María.

ADOPTA, APADRINA O CONVIÉRTETE EN VOLUNTARIO

Previo a la temporada de aislamiento, en 2019, se realizaron tres ferias de adopción en el Estadio Revolución, con las cuales muchos perritos encontraron un hogar amoroso y permanente. Con el encierro, este tipo de eventos dejaron de ser posibles, lo que complicó el panorama de los amigos de cuatro patas.

Actualmente el equipo de voluntarios acude cada domingo al Bosque Venustiano Carranza, en horario de 11:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, para permitir que la gente conviva con los perros y, tal vez, se enamore perdidamente de alguno.

"Hay muchas maneras de ayudar", comenta María, "pues si no te es posible darle hogar permanente a un perro, puedes tan solo darle posada temporal. Funciona como una estadía que expira, es para que el perrito comience a sentirse confiado y sea mucho más fácil integrarlo con su nueva familia, una vez que sea adoptado".

Y si por alguna razón no puedes tener una mascota en casa, también puedes sumarte al grupo de voluntarios. "El equipo se ha ido haciendo pequeño, lo cual es un problema, pues no podemos llevar a tantos perritos para que los vean. Al no usar jaulas, cada persona lleva solo un animal, entonces mientras más voluntarios, mejor".

También puedes sumar un granito de arena a la causa mediante la donación de alimentos o material de limpieza, el cual puede ser entregado en las oficinas de Control Canino o, si el problema es la movilidad, puedes comunicarte para que alguien pase a recoger lo que quieras donar.

Para quien esté interesado en cualquiera de los puntos anteriores, pueden solicitar más información en la página de Facebook Apoya, Adopta y Salva a un perro de CCTorreón - Somos voluntarios.