Carol Sánchez, mejor deportista

La taekwondoín coahuilense Carol Sánchez Alvarado fue elegida como la Mejor Atleta del Mundial de Juegos Escolares Sub 15, que se realizó en la ciudad de Belgrado, Serbia. Carol obtuvo dos medallas de oro y una de plata en su participación en este certamen, resultados por los que ganó el nombramiento de Most Value Player (MVP) de este campeonato mundial. La atleta Carol Sánchez es originaria de Palaú, Múzquiz y es un orgullo y un ejemplo a seguir para la niñez y juventud de la entidad.

Banobras supervisa obra

En la Comarca Lagunera, el gobernador José Rosas Aispuro Torres recibió al director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Jorge Mendoza Sánchez, en el marco de su visita a la región, quien supervisó las obras ejecutadas con financiamiento de esta dependencia, como parte de las acciones que se llevan a cabo en todo el estado.

