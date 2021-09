Autoridades reforzarán vigilancia vial por puente 'patrio' en Torreón

Lanzan autoridades municipales un llamado “especial” a las conductoras y conductores de la ciudad, esto para evitar caer en situaciones de riesgo y cometer actos de irresponsabilidad al volante durante el puente por las fiestas patrias que se vivirá este fin de semana.

Fue el alcalde de la ciudad, Jorge Zermeño, quien advirtió que pese a que se tienen varias semanas ya sin filtros fijos del Operativo Alcoholímetro, existe una sobrevigilancia en todos los sectores del municipio, de forma que las principales vialidades serán especialmente vigiladas por agentes de Tránsito, esto con el fin de detectar a personas que puedan estar manejando sus vehículos bajo los influjos del alcohol y que ello pueda evitar tragedias viales.

“Yo hago un llamado a toda la gente que si toman no manejen, ese es el llamado, yo no puedo prohibirle a la gente que tome, nada más que no manejen… Sigue habiendo esta obligación de los agentes de Tránsito de vigilar y hacer que se cumpla el reglamento, seguirá habiendo esta vigilancia de manera especial y en fechas como esta, pero pues un llamado a la gente”.

Zermeño Infante dijo el manejar en estado de ebriedad o incluso con aliento alcohólico implica no solamente exponerse a diversas sanciones de parte de la autoridad, sino a que puedan ocurrir percances en los que los propios conductores, sus tripulantes y terceros puedan sufrir lesiones o la pérdida de la vida, concretando así una tragedia como las que se han registrado en este 2021 y que han generado conmoción en la sociedad.

“A que no se arriesguen, a que no ponga en riesgo su integridad, su vida y la de los demás, las multas son caras y es un delito en Coahuila, cuando rebasan determinados grados de alcohol puyes van al Ministerio Público, el Ministerio Público es estatal y pues no hay manera”.

Por su parte, la Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón informó que la sobrevigilancia de patrulleros y elementos pedestres estará activa desde este miércoles por la noche en todos los sectores de la ciudad, con presencia fija en algunos puntos de mayor flujo vehicular, además de que habrá atención particular en áreas comerciales, de restaurantes, bares y cantinas.

En ese sentido el llamado de la corporación es a que se opten por alternativas como el transporte público o bien, a la figura del llamado “conductor designado”.

Cabe recordar que fue a finales del mes de julio y en el marco del repunte de casos de COVID-19, que las autoridades locales optaron por recular en la estrategia de implementación de filtros fijos del Alcoholímetro de Torreón, esto sin dejar de lado la sobrevigilancia y la presencia regular de elementos en horas clave, especialmente en las madrugadas y sobre vialidades de alto tráfico.