Recuerdan a Natasha Moctezuma, media hermana de Frida Sofía

La muerte de Natasha Moctezuma sigue conmoviendo a su familia, la media hermana de Frida Sofía falleció hace unos días a los 24 años de edad, la joven padecía problemas pulmonares y epilepsia.

Ximena Moctezuma, tía de Natasha, y quien en su momento confirmó el fallecimiento en su cuenta de Instagram, posteó un emotivo mensaje acompañado con una fotografía junto a Ximena.

La hermana de Pablo Moctezuma describe a su sobrina como una persona extraordinaria y mágica, expresó lo agradecida que se siente de haber coincidido con ella y de compartir la misma sangre, y ahora también las almas.

"Tú y Yo. Busqué una palabra para describirte y definitivamente me quedo con EXTRAORDINARIA. En verdad mi mumich que honor ser tu tía. Todo absolutamente todo de ti desde el día que naciste fue especial. Hoy sé que desde el cielo estuviste observando lo inmensamente amada que eres por todo el que cruzó camino contigo. Tenías una magia que contagiaba con quien tuvieras contacto. Hiciste de este mundo un lugar mejor. Y gracias a ti, hoy soy una mejor persona. Tu legado vivirá a través de nosotros que te conocimos. ¿Te acuerdas cuando me mandaste los resultados de cuanto DNA compartíamos? Pues ahora también ya somos una misma a través de nuestras almas. Te amo titorrina".

Tanto Beatriz Pasquel, madre de Natasha, como Pablo Moctezuma, su padre, no se han expresado públicamente sobre la pérdida de su hija; es el mismo caso de Frida, quien desde hace semanas no publica en sus redes sociales.

Ayer martes, su abuelo Enrique Guzmán consideró que la muerte de Natasha era "un karma" para su nieta Frida, con quien enfrenta problemas legales luego de que ELLA afirmara que cuando era niña sufrió abusos.

De buen humor y hasta burlándose de la complicada situación que vive, por la acusación de abuso que Frida hizo en su contra, Enrique Guzmán supo salir adelante con las preguntas que la prensa le hizo al respecto durante la conferencia del regreso del musical a los escenarios de "Jesucristo Superestrella".

"Se supone que mi nieta tiene que ratificar su acusación y no lo ha hecho, no sé porqué, supongo que no tiene forma de probar que alguna vez yo tuve alguna relación extraña con ella, entonces mientras ella no ratifique yo estoy tranquilo, no pasa nada", explicó Guzmán.

El cantante también desmintió la nota donde Frida Sofía aseguraba que él le había ofrecido dinero para parar su pleito, señalando que todo fue un invento del programa de espectáculos donde la entrevistaron y que tampoco buscará llegar a un acuerdo con ella, a quien por cierto, ya no considera de la familia.

"Si ella presenta una acusación tendrá que probarlo, pero como no existen el delito no tiene forma de hacerlo – y Guzmán agregó – ella no es parte de la familia, al menos para mí no".

Después de la rueda de prensa, Enrique Guzmán escribió un tuit con el que al parecer se arrepintió de lo que dijo sobre que la muerte de Natasha era un "karma" para Frida.