¡Descarga la última versión de WhatsApp Plus para más funciones!

¿Te imaginas poder ver la última hora de conexión en WhatsApp incluso de los que la tienen bloqueada?

Es una de las funciones más distintivas de WhatsApp Plus, aunque no es la única que la caracteriza. Su color azul es conocido por todos aquellos que quieren sacarle más provecho que a la aplicación oficial, la cual tiene varias limitaciones que a muchos les parecen restrictivas en exceso.

Eso sí, es importante recordar que WhatsApp+ no es oficial. Ha sido creada por un grupo de desarrolladores ajeno al de la aplicación original. No tiene ningún permiso de la compañía oficial, por lo que no se puede conseguir en tiendas oficiales como la PlayStore. Sin embargo, es una aplicación segura.

Mantiene casi todas las funciones originales de WhatsApp, con unas ligeras modificaciones que la hacen más amigable. De resto, la interfaz, la usabilidad, y hasta el consumo de recursos son muy similares.

¿En qué se diferencian WhatsApp Plus del WhatsApp regular?

Ya hemos visto que se parecen mucho, ¿entonces por qué es útil descargar WhatsApp+? Es una de las aplicaciones más utilizadas por las facilidades que le da a sus usuarios.

Todo se basa en que las limitaciones de la aplicación oficial tienden a perturbar la experiencia de algunos usuarios. Así, los mods que realizan los programadores por fuera de la compañía sirven para quitar las restricciones, además de dar funciones adicionales que podrían ser de gran utilidad.

Los beneficios de WhatsApp plus

Personalizar el doble check azul. Es una de las funciones por las que muchos optan por esta versión. Puedes configurar qué contactos ven si leíste sus mensajes o no. Tan solo debes seleccionar que es público para todos, y escoger a los contactos en particular que no quieres que se ponga el check azul después de haber leído sus mensajes.

Personalizar la última conexión. Podrías ver la última hora de conexión de tus contactos aunque lo tengas desactivado en tu propio WhatsApp. También es posible configurar una última hora en línea determinada, para que todos vean que te conectaste hace horas, a pesar de haber estado en línea hace pocos minutos.

Como con todo, la aplicación tiene sus inconvenientes. Los puntos negativos serán más o menos relevantes, según el perfil de usuario. Sin embargo, léelos todos para tomar una decisión más acertada.

Tu privacidad queda comprometida. Todos los datos, mensajes, archivos, contactos y demás son manejados y guardados por los desarrolladores. Nunca sabrás qué hacen con esa información. Considera que la privacidad con los que tienes interacción también estará vulnerada.

Si decidiste que quieres probar esta versión no oficial, tienes que recordar que no puedes acceder a ella desde las tiendas oficiales. Debes hacerlo desde una página como Mundo Cuentas, que ofrece la APK. En otras palabras, solo está disponible para dispositivos Android y que tengan habilitada la opción de instalar aplicaciones de terceros.

Los pasos a seguir para activar esta función son:

Ir a la Configuración .

. Seleccionar Datos biométricos y seguridad.

Tocar en Instalar aplicaciones desconocidas.

Selecciona el origen de la aplicación desde donde quieres que se instalen los archivos APK. En este caso, escoge que quieres instalar desde tu navegador Google Chrome.

Toca el interruptor Permitir desde esta fuente.

Luego, deberás descargar WhatsApp Plus azul . Debería tomar unos pocos minutos como mucho. Al terminar, podrás ejecutar la aplicación para instalarla. Te aparecerá una advertencia diciendo que es de una origen desconocido al no ser una aplicación de la PlayStore, pero solo debes darle a continuar hasta tener tu aplicación instalada.

Lo último que te queda por hacer es abrirla e introducir tu número de teléfono tal como lo harías con la aplicación oficial.