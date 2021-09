Toros de Tijuana y Leones de Yucatán definirán al campeón de Serie del Rey

Después de levantarse de una desventaja de tres juegos en la Serie de Rey, los Toros de Tijuana buscan esta noche completar la hazaña para ganar su segundo campeonato en la Liga Mexicana de Beisbol, cuando reciban en el séptimo y definitivo a los Leones de Yucatán.

Apenas dos novenas en la historia de LMB han podido reponerse tras perder los primeros tres juegos en playoffs y solo en uno de ellos fue en la serie por el campeonato. Hace medio siglo (1971), Charros de Jalisco, comandado por el legendario Benjamín "Cananea" Reyes, se repuso en la Serie Final tras tropezar en los Juegos 1, 2 y 3 contra Saraperos de Saltillo.

El cuarto compromiso fue pospuesto por lluvia y al día siguiente se jugó doble cartelera. Los tapatíos sacaron la casta y regresaron con dos triunfos de la capital coahuilense, para coronarse con su gente en el Estadio Tecnológico.

Pasaron 34 años para que un equipo volviera tras un 0-3 en contra. En 2005, los Leones de Yucatán cayeron en tres encuentros consecutivos frente a Olmecas de Tabasco y regresaron en el segundo playoff encabezados por el manejador Lino Rivera.

Previamente, habían dejado en el camino a Guerreros de Oaxaca con un juego perfecto de Óscar Rivera. Ese año, los melenudos tropezaron ante los Tigres, a la postre campeones. Ahora, los reyes de la selva intentarán que la historia no se repita en sentido contrario para poder levantar su quinto título de la LMB tras los obtenidos en 1957, 1984, 2006 y 2018.

¡TIJUANA, TENEMOS UNA CITA CON EL DESTINO! #YoCreoEnToros ❤️ pic.twitter.com/HvNDTPXUVy — Toros De Tijuana (@TorosDeTijuana) September 15, 2021

-CON LA FÉ INTACTA

Homar Rojas, estratega de los Toros de Tijuana jamás perdió la confianza en sus peloteros, así que tras remontar un 0-3 en la Serie del Rey, esta noche buscarán quedarse con la Copa Zaachila ante los Leones de Yucatán.

"Es un equipo con experiencia, profundidad, gente importante que ha jugado mucha pelota y todo esto da frutos a la larga, no me he equivocado, estoy muy contento con esta actitud. Estos muchachos se han partido el alma. Todos se están apoyando, hay una actitud excelente en el clubhouse, nunca se ha perdido la confianza en el equipo y aquí estamos en un regreso de 0-3", destacó el timonel de los astados.

Rojas sabe que la experiencia de sus pupilos en otras latitudes ha sido clave esta temporada y resaltó que cada final tiene un sabor diferente y que, a pesar de esta ser complicada, la ha gozado al máximo.

En el dugout rival tampoco se pierde la confianza de conquistar el cetro, Luis Matos, manager de Yucatán, advierte que el objetivo sigue siendo el mismo: ganar el cuarto juego. "Esta Serie del Rey ha sido como darle un dulce a un niño, presentárselo y al final quitárselo", así que intentarán hacer lo mismo para levarse la corona al sur de México.