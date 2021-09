Inspiran a Yalitza Aparicio casos de violencia de género para 'Noche de fuego'

El libro "En legítima defensa", que desmenuza el caso de Yariki Rubio, la joven que fue abusada sexualmente y luego mató a uno de sus agresores, para después ser acusada de homicidio calificado y encarcelada, le ha servido a Yalitza Aparicio para darse cuenta de la situación que vive la mujer en México.

La nominada al premio Oscar por su trabajo en "ROMA" ha estado en contacto con la autora del libro, Ana Katiria Suárez, abogada penalista que defendió a Yariki logrando su libertad, al demostrar el proceso repleto de omisiones, fallas y contubernios entre los delincuentes y la autoridad.

"Ana Katiria es un ejemplo que yo he tomado, porque para hablar de algo te tienes que informar y ella, en este proceso, me ha informado de cosas que yo desconocía como procesos legales.

"Leí su libro maravilloso donde me di cuenta que la mayoría de mujeres en este país y nuestro gobierno desconoce cuáles son nuestros derechos y que el mismo gobierno no los hace valer", dijo Aparicio.

La actriz y la litigante llegaron ayer martes a la premier de "Noche de fuego", película que estrena mañana jueves en cines, la cual aborda la historia de niñas y adolescentes que viven la violencia de género de cerca y cuyas madres les construyen un agujero para esconderlas y les cortan el cabello para pasar por niños.

"Lo que me motiva es justamente poder compartir todas estas situaciones que están pasando en este país, me motiva poder conocer a personas tan talentosas que me están inspirando como Ana Katiria", indicó.

El año pasado la oaxaqueña participó como narradora del proyecto "Peace, peace, now, now", serie documental que narra historias de mujeres que desafiaron y sobrevivieron a conflictos armados alrededor del orbe.

Coproducida por la activista Lydia Cacho y dirigida, entre otras, por Isabel Coixet ("Mi vida sin mi"), también se encuentran como narradoras Daniela García ("Una mujer fantástica"), Ester Expósito ("Élite") y Shirley Manson, líder del grupo de rock Garbage.

Los primeros capítulos se centrarán en conflictos armados desarrollados en México, Chile, Guatemala y Colombia.

Hace tres meses Yalitza volvió a ponerse frente a una cámara como parte del elenco de "Presencia", cinta de terror dirigida por Luis Mandoki ("Voces inocentes"), ahora en posproducción.

"Vienen muchos proyectos en camino, estamos trabajando en eso, también me está encantando formar parte de ese proceso, como saben en cine los proyectos no salen de la noche a la mañana, llevan tiempo y esperamos que el próximo año se hagan", concluyó.