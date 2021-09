Alanis Morissette critica documental de HBO que revela que fue violada

Después de que se diera a conocer el documental en el que la cantante Alanis Morissette revela que fue víctima de violación cuando tenía 15 años, la intérprete se ha pronunciado en contra de la producción de HBO. A través de un comunicado que compartió el medio The Hollywood Reporter, Morissette aseguró que el enfoque que tendría "Jagged", nombre del material audiovisual, era distinto y no planea participar en ningún evento alrededor del estreno del filme.

"Acepté participar en un artículo sobre la celebración del 25 aniversario de 'Jagged Little Pill' y fui entrevistada durante un momento muy vulnerable (mientras estaba en medio de mi tercera depresión posparto durante el encierro). Me arrulló una falsa sensación de seguridad y su agenda lasciva se hizo evidente inmediatamente después de ver el primer corte de la película", señaló en el comunicado.

Ver más: Alanis Morissette confiesa que fue abusada por varios hombres a los 15 años

"Fue entonces cuando supe que nuestras visiones, de hecho, divergían dolorosamente. Esta no fue la historia que accedí a contar. Me siento aquí ahora experimentando el impacto total de haber confiado en alguien que no merecía ser de confianza", continúa. "Jagged Little Pill" es el nombre del tercer álbum de estudio de Alanis, lanzado en 1995 y que incluye clásicos de su carrera como "Ironic".

El documental se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto está semana, donde no acudió Morissette. Según se dio a conocer, en él habla de la agresión sexual y violación que vivió por parte de varios hombres.

En uno de los fragmentos que forman parte del documental Morissette dice: “Siempre decía que estaba consintiendo, y luego me recordaban como 'Oye, tenías 15 años, no estás dando tu consentimiento a los 15.' Ahora yo '. Estoy como, 'Oh, sí, todos son pedófilos. Todo es una violación de menores". El documental fue dirigido por Alison Klayman y se espera que se estrene en otoño.

"He elegido no asistir a ningún evento relacionado con esta película por dos razones: una es que estoy de gira en este momento. La otra es que, al igual que muchas 'historias' y biografías no autorizadas que se han difundido a lo largo de los años, esta incluye implicaciones y hechos que simplemente no son ciertos", continúa el comunicado que compartió The Hollywood Reporter. "Si bien hay belleza y algunos elementos de precisión en esta mi historia, sin duda, en última instancia, no apoyaré la versión reductiva de otra persona de una historia demasiado matizada para que la comprendan o la cuenten".